Таллиннская блогер Ilona Ilu, как и многие наши соотечественники, в первый месяц года отправилась в отпуск. Для своего отдыха она выбрала Египет и курортный город Шарм-эш-Шейх. С какими трудностями столкнулась жительница Эстонии в отпуске?
Русскоязычная блогер из Таллинна о том, почему ворует туалетную бумагу в отеле Египта
Ежедневно блогер рассказывает своим подписчикам и друзьям на странице в Фейсбуке о плюсах и минусах отпуска на Синайском полуострове. И тут наша Илона столкнулась с дефицитом туалетной бумаги. «Еще мы стали подворовывать туалетную бумагу из общего туалета в гостинице, потому что нам в номер ее кладут катастрофически мало и очень тоненькие рулончики», - пишет Ilona Ilu.
По следам блогера
«Сколько раз в год в Шарм-эш-Шейхе идет дождь? Спросила я у египтянина, и он ответил: "В среднем - 2 раза!"
Поэтому какой бы пятизвездочный отель вы не заказали, каждое утро вы будете думать, что где-то рядом прорвало канализацию. А просто чистая вода в Африке не для полива зелени.
А если вы превысили за день лимит расхода воды, то вас может залить пару раз, как нас в нашем номере. Так что, пусть поливают цветы, чтобы у нас в комнате было сухо.
Самый главный напиток, ради которого есть смысл брать "всё включено", - вода. Мы ее здесь напили и накипятили! Ведь без кипятильника я не езжу никуда, даже в пятизвездочные отели, потому как ночью может приспичить попить чай, когда всё вокруг закрыто», - пишет Ilona Ilu.
Дефицит трусов в Египте
Как оказалось, в Египте проблема не только с чистой водой, туалетной бумагой, но и с... женскими трусами! «Вы удивитесь, но здесь есть всё или практически всё, кроме женских трусов. Чипсы Pringles, мои любимые мюсли, многие известные нам шоколадки, макароны типа мивины - есть, а трусов нет. Зачем мне все эти а-ля гламурные сумки, если я забыла трусы дома в своей Европе? Они такая редкость, что увидев хоть что-то похожее на женские трусы, рука тянется сама к ним. Мужские трусы есть, женских практически нет. Я не знаю, как здесь живут иностранцы», - возмущается блогер.