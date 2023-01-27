Русскоязычная блогер из Таллинна о том, почему ворует туалетную бумагу в отеле Египта

Ежедневно блогер рассказывает своим подписчикам и друзьям на странице в Фейсбуке о плюсах и минусах отпуска на Синайском полуострове. И тут наша Илона столкнулась с дефицитом туалетной бумаги. «Еще мы стали подворовывать туалетную бумагу из общего туалета в гостинице, потому что нам в номер ее кладут катастрофически мало и очень тоненькие рулончики», - пишет Ilona Ilu.

По следам блогера

«Сколько раз в год в Шарм-эш-Шейхе идет дождь? Спросила я у египтянина, и он ответил: "В среднем - 2 раза!"

Поэтому какой бы пятизвездочный отель вы не заказали, каждое утро вы будете думать, что где-то рядом прорвало канализацию. А просто чистая вода в Африке не для полива зелени.

А если вы превысили за день лимит расхода воды, то вас может залить пару раз, как нас в нашем номере. Так что, пусть поливают цветы, чтобы у нас в комнате было сухо.

Самый главный напиток, ради которого есть смысл брать "всё включено", - вода. Мы ее здесь напили и накипятили! Ведь без кипятильника я не езжу никуда, даже в пятизвездочные отели, потому как ночью может приспичить попить чай, когда всё вокруг закрыто», - пишет Ilona Ilu.

Дефицит трусов в Египте