«Я знала, что им не нравится мое лицо в прыщах, - говорит Кати Кару, работающая моделью в Италии. - Однажды визажист даже прокомментировал: господи, почему у тебя такой плохой цвет лица, неужели ты не пьешь воду?»
Итальянское модельное агентство отправило домой эстонскую модель и дочь крупного бизнесмена: избавишься от прыщей – добро пожаловать обратно
В последнее время дочь-модель крупного эстонского бизнесмена Армина Кару Кати публикует в соцсетях свои фото с акне. В своем последнем видео на TikTok она призналась, что итальянское модельное агентство посоветовало ей улететь домой. «Я знала, что они недовольны моим внешним видом», - говорит девушка.
Несовершенство - деликатная тема в модельном бизнесе
«Первые неровности и гормональные прыщи начали появляться на моем лице около четырех лет назад, - вспоминает Кати, отмечая, что проблемы с кожей лица у нее возникают регулярно. - Я ходила к разным косметологам на процедуры по уходу, также пила противозачаточные таблетки, которые должны были помочь от прыщей, но на самом деле сделали все гораздо хуже».
Прошлым летом дерматолог назначил Кати курс антибиотиков, после которого цвет ее лица значительно улучшился. Но через два месяца прыщи вылезли снова, пишет Elu24.
«Я пошла к дерматологу, сдала анализы крови, тест на пищевую непереносимость, чтобы выяснить, было ли акне вызвано воспалением или чем-то другим», - рассказывает Кати о своей борьбе, добавляя, что она всегда старалась есть здоровую пищу, пить много воды и использовать для лица только те средства, которые не забивают поры и не вредят цвету лица.
«Но нет, все анализы и тесты были в норме. Вот и все, пару дней назад я начала пить роаккутан, самые сильные из всех таблеток против акне», - объявила девушка.
Кати не скрывает, что все происходящее сильно подорвало ее уверенность в себе. «В модельном бизнесе акне и несовершенство - деликатная тема. Очень трудно быть моделью, если у тебя прыщи на лице. Во многом это объясняется тем, что конкуренция между моделями очень жесткая, и если у бренда есть выбор между моделью с чистым и приятным цветом лица и моделью с небольшими проблемами, можно догадаться, кого выберут, - объясняет она. - Я ни в коем случае не осуждаю такое поведение, потому что оно оправдано».
Поскольку модели всегда должны быть «идеальными», Кати признается, что сначала она не спешила рассказывать в соцсетях о своей борьбе с акне - стыдилась: «Я долго думала, стоит ли открыто говорить о своей проблеме. И решила, что нужно. И стала намного смелее и увереннее. Сегодня я не переживаю из-за прыщей каждый день».
Кати отмечает, что получила много положительных и приятных отзывов от подписчиков. В видео, опубликованном на TikTok, Кати говорит, что в итальянском модельном агентстве ей сказали, что появление перед клиентами с прыщами не пойдет на пользу ее имиджу модели: «Они упомянули, что для моего же блага отправят меня домой, чтобы я подлечила лицо. Я очень благодарна своему агентству и агенту за все, что они делали до сих пор, и я знаю, что они желают мне всего наилучшего».
Кати призналась, что сильно переживала сначала: «Конечно, когда происходят неудачи, все вокруг кажется таким грустным и негативным. Но, значит, так должно быть. Я верю, что мне удастся разобраться со своим лицом и смогу работать моделью».