Итальянское модельное агентство отправило домой эстонскую модель и дочь крупного бизнесмена: избавишься от прыщей – добро пожаловать обратно

Кати не скрывает, что все происходящее сильно подорвало ее уверенность в себе. «В модельном бизнесе акне и несовершенство - деликатная тема. Очень трудно быть моделью, если у тебя прыщи на лице. Во многом это объясняется тем, что конкуренция между моделями очень жесткая, и если у бренда есть выбор между моделью с чистым и приятным цветом лица и моделью с небольшими проблемами, можно догадаться, кого выберут, - объясняет она. - Я ни в коем случае не осуждаю такое поведение, потому что оно оправдано».

Поскольку модели всегда должны быть «идеальными», Кати признается, что сначала она не спешила рассказывать в соцсетях о своей борьбе с акне - стыдилась: «Я долго думала, стоит ли открыто говорить о своей проблеме. И решила, что нужно. И стала намного смелее и увереннее. Сегодня я не переживаю из-за прыщей каждый день».

Кати отмечает, что получила много положительных и приятных отзывов от подписчиков. В видео, опубликованном на TikTok, Кати говорит, что в итальянском модельном агентстве ей сказали, что появление перед клиентами с прыщами не пойдет на пользу ее имиджу модели: «Они упомянули, что для моего же блага отправят меня домой, чтобы я подлечила лицо. Я очень благодарна своему агентству и агенту за все, что они делали до сих пор, и я знаю, что они желают мне всего наилучшего».