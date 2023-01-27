Рената Литвинова плачет по маме, которая осталась в России

Актриса Рената Литвинова уехала из России в конце февраля 2022-го. И несмотря на насыщенную жизнь в Париже, не раз признавалась, что скучает по родине.

Сейчас она занимается театральными постановками.

Недавно артистка дала свой первый спектакль Cactus в Париже в театре Hebertot.

Канал Arte откровенно поговорил с Ренатой. Она рассказала по кому скучает, пока находится во Франции.

Интервью получилось очень камерным, как любит Литвинова.

На вопрос журналиста, планирует ли она возвращаться домой — задумалась.

«У меня там мама. Она уже довольно взрослая и я не могу ее перевезти. Конечно, в России осталось много близких людей, которые не могут уехать», — говорит Рената.

Прошел уже почти год с переезда актрисы. О том, виделась ли она за это время с мамой — не стала уточнять.

Французская столица уже стала вторым домом для Ренаты. Ее единственная дочь Ульяна учится и живет в Париже, поэтому, чтобы быть ближе к девочке, актриса даже приобрела недвижимость в этой стране.

Но раньше дива лишь иногда приезжала к Уле. Теперь же перебралась, видимо, окончательно.

По фото в Сети видно, что Рената действительно сблизилась с дочерью.

Напомним, что Ульяна — единственный ребенок Литвиновой. Отец девушки — бизнесмен Леонид Добровский. До 10 лет звездная наследница проживала в России, затем переехала учиться во Францию.

Личный блог девушки полон смелых снимков. Многие уверены, что ее ждет интересное будущее в мире моды. Удивляться не приходится — достаточно вспомнить маму Ули.

Во Франции Литвинова продолжает работать: писать сценарии, сниматься в кино, ставить спектакли. Помимо этого, звезда однажды даже прошлась по подиуму, примерив на себя роль модели на показе Balenciaga.

Подписчики из России продолжаю засыпать актрису в социальных сетях вопросами — когда же она хотя бы навестит их?