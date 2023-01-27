ЧУДО В ПЕРЬЯХ ⟩ Таня Михайлова-Саар пришла на EMA в откровенном декольте

Таня Михайлова-Саар пришла на премию вместе с мужем. Певица решила не выбирать между мини или декольте: в ее откровенном платье есть и то, и другое! Впрочем, Таня может себе это позволить. Голубое платье с перьями и стразами выгодно подчеркнуло аппетитные формы эстонской певицы.

На красной дорожке престижной премии Таня появилась с мужем, музыкантом Микком Сааром, который выбрал для мероприятия белоснежную рубашку и черный костюм тройку.

«С мужем на ковре на ковре... красном... Вроде бы», – игриво подписала Таня Михайлова-Саар совместный снимок с мужем в социальных сетях.