Дочери Татьяны Арнтгольц уже 13 лет: посмотрите, какая растет красавица

Татьяна Арнтгольц, как и ее сестра-близнец, славится своей утонченной и нежной красотой. Но, по всей видимости, совсем скоро конкуренцию этим девушкам сможет составить маленькая Мария.

Дочка знаменитой актрисы появилась на свет в 2009 году. Ее папой стал Иван Жидков, который тоже отличается своими выразительными и весьма привлекательными чертами лица. От этого союза ожидали именно такую милую и очаровательную малышку.

Марии исполнилось 13 лет, поэтому уже можно заметить, что она взяла от родителей только самое лучшее. От папы она унаследовала форму носа и губ, а вот от мамы + шикарные светлые волосы и большие голубые глаза. С такой внешностью девочка уже сейчас может успешно сниматься в кино и строить свою актерскую карьеру.