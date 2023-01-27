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СКРЫВАЕТСЯ В РОССИИ? ⟩ Назвала клиентов дураками и не явилась в суд. Бывшая владелица отеля в Пирита в бегах

Кетлин Крузе
Назвала клиентов дураками и не явилась в суд. Бывшая владелица отеля в Пирита в бегах
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Коллаж
Коллаж Фото: Elu24 kollaaž/Sander Ilvest/Kuvatõmmis Ekspressist

Люди, кто останавливался в отеле Aquamarine в Пирита, вскоре обнаружили, что с их банковского счета дважды были сняты деньги за проживание. Марина Хуттунен, бывшая владелица отеля, обвиняемая в мошенничестве, не считает себя виноватой, пишет Elu24.

«Она постоянно делала все, чтобы уклониться и затянуть судебное разбирательство», - заявил прокурор на слушаниях в Харьюском уездном суде 26 января.

Но Марина Хуттунен (42 года), бывшая владелица отеля «Аквамарин», обвиняемая в неоднократном компьютерном мошенничестве, не присутствовала на слушаниях. То же самое произошло в марте прошлого года, когда она отправила в суд сообщение о том, что находится в России и что российские власти не разрешают ей пересечь границу. Поскольку она также пыталась скрыться от предварительного следствия полиции, суд объявил ее в розыск.

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