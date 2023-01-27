СКРЫВАЕТСЯ В РОССИИ? ⟩ Назвала клиентов дураками и не явилась в суд. Бывшая владелица отеля в Пирита в бегах

Но Марина Хуттунен (42 года), бывшая владелица отеля «Аквамарин», обвиняемая в неоднократном компьютерном мошенничестве, не присутствовала на слушаниях. То же самое произошло в марте прошлого года, когда она отправила в суд сообщение о том, что находится в России и что российские власти не разрешают ей пересечь границу. Поскольку она также пыталась скрыться от предварительного следствия полиции, суд объявил ее в розыск.