Люди, кто останавливался в отеле Aquamarine в Пирита, вскоре обнаружили, что с их банковского счета дважды были сняты деньги за проживание. Марина Хуттунен, бывшая владелица отеля, обвиняемая в мошенничестве, не считает себя виноватой, пишет Elu24.
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СКРЫВАЕТСЯ В РОССИИ? ⟩ Назвала клиентов дураками и не явилась в суд. Бывшая владелица отеля в Пирита в бегах
Назвала клиентов дураками и не явилась в суд. Бывшая владелица отеля в Пирита в бегах
«Она постоянно делала все, чтобы уклониться и затянуть судебное разбирательство», - заявил прокурор на слушаниях в Харьюском уездном суде 26 января.
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