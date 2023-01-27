Расклад на деньги по дате рождения: на чем будут богатеть знаки Зодиака

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась с подписчиками свежим финансовым гороскопом. Как будут зарабатывать деньги знаки Зодиака в год Водяного кролика? Оказывается, у каждого есть свой индивидуальный способ накопить состояние.

Вот краткий лайфхак на материальное благосостояние по датам рождения.

Овен (21 марта – 19 апреля) – с помощь уверенности в себе и дорогой одежды:

Телец (21 апреля – 20 мая) – разбогатеть на тайных госзаказах;

Близнецы (21 мая – 20 июня) – сидеть на профильных интернет-ресурсах и устраиваться через друзей;

Рак (21 июня – 22 июля) – изучить возможности повыситься на своей же работе;

Лев (23 июля – 22 августа) – посмотреть на дальние страны;

Дева (23 августа – 22 сентября) – за счет наследства или банковских вкладов;

Весы (23 сентября – 22 октября) – подсмотреть чужой бизнес;

Скорпион (23 октября – 21 ноября) – усердно работать;

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) – усердно и правильно отдыхать;

Козерог (22 декабря – 19 января) – продать квартиру;

Водолей (20 января – 18 февраля) – броситься на грудь к соседу;