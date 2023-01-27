Певец Stеfan собрал все самые престижные награды на гала-вечере EMA25

26 января в Таллинне в Unibet Arena прошла 25-я церемония вручения музыкальных премий EMA. Лидером по количеству полученных наград и званий стал певец Stefan. И каждый раз, когда ведущие называли его имя, огромный зал взрывался аплодисментами, а сам певец светился от счастья. Поздравляем и желаем обаятельному и талантливому музыканту новых побед!