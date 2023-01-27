26 января в Таллинне в Unibet Arena прошла 25-я церемония вручения музыкальных премий EMA. Лидером по количеству полученных наград и званий стал певец Stefan. И каждый раз, когда ведущие называли его имя, огромный зал взрывался аплодисментами, а сам певец светился от счастья. Поздравляем и желаем обаятельному и талантливому музыканту новых побед!
Певец Stеfan собрал все самые престижные награды на гала-вечере EMA25
Певец Stеfan собрал все самые престижные награды на гала-вечере EMA25
Номинации и победители
Альбом года: Рита Рэй - A Life Of Its Own
Любимец публики: Stefan
Ансамбль года: Gram-Of-Fan
Исполнитель года: Stefan
Песня года: Hope в исполнении Stefan´а
Альбом электронной музыки: Март Ави - Blade
Рэпер года: reket
Классический альбом года: Эстонский фестивальный оркестр - Estonian Premiers, дирижер Пааво Ярви
Исполнительница года: Рита Рэй
Фольклорный альбом года: Kukerpillid «Академия»
Ключевые слова