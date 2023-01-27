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Певец Stеfan собрал все самые престижные награды на гала-вечере EMA25

Limon.ee
Певец Stеfan собрал все самые престижные награды на гала-вечере EMA25
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Певец Stefan стал лидером по количеству наград на церемонии EMA25
Певец Stefan стал лидером по количеству наград на церемонии EMA25 Фото: Konstantin Sednev

26 января в Таллинне в Unibet Arena прошла 25-я церемония вручения музыкальных премий EMA. Лидером по количеству полученных наград и званий стал певец Stefan. И каждый раз, когда ведущие называли его имя, огромный зал взрывался аплодисментами, а сам певец светился от счастья. Поздравляем и желаем обаятельному и талантливому музыканту новых побед!

Номинации и победители

Альбом года: Рита Рэй - A Life Of Its Own

Рита Рэй
Рита Рэй Фото: Taavi Sepp

Любимец публики: Stefan 

Ансамбль года: Gram-Of-Fan 

Исполнитель года: Stefan

Песня года: Hope в исполнении Stefan´а

Альбом электронной музыки: Март Ави - Blade

Рэпер года: reket

Классический альбом года: Эстонский фестивальный оркестр - Estonian Premiers, дирижер Пааво Ярви

Исполнительница  года: Рита Рэй

Фольклорный альбом года: Kukerpillid «Академия»

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