CЕЙЧАС В ТАЛЛИННЕ ⟩ Звездная феерия: смотри, кто пришел на масштабный гала-концерт Estonian Music Awards

Сегодня вечером в Unibet Arena состоится гала-вечер Estonian Music Awards, на котором будут объявлены самые выдающиеся эстонские музыканты, песни и альбомы прошедшего года. Посмотрите в галерее Elu24, кто присутствует на этом впечатляющем вечере!