Сегодня вечером в Unibet Arena состоится гала-вечер Estonian Music Awards, на котором будут объявлены самые выдающиеся эстонские музыканты, песни и альбомы прошедшего года. Посмотрите в галерее Elu24, кто присутствует на этом впечатляющем вечере!
Для подписчиков
CЕЙЧАС В ТАЛЛИННЕ ⟩ Звездная феерия: смотри, кто пришел на масштабный гала-концерт Estonian Music Awards
Звездная феерия: смотри, кто пришел на масштабный гала-концерт Estonian Music Awards
По случаю четвертьвекового юбилея Музыкальной премии гала-вечер стал еще более масштабным, чем когда-либо. В концерте примут участие любимые эстонцами исполнители: nublu, Anett, Elephants From Neptune, STEFAN, Rita Ray, Gram-Of-Fun и многие другие. Ведущими вечера стали легендарные 5MIINUST.