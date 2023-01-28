Астролог Тамара Глоба считает, что родинки в определенных местах на теле человека дают силу – где-то магическую, где-то физическую.
Дают силу! Глоба рассказала, о чем говорят родинки на лице
Дают силу! Глоба рассказала, о чем говорят родинки на лице
«Например, родинка на щеке дает человеку литературную способность, умение общаться, договариваться. Если родинка рядом с глазом, то она дает чрезмерную чувствительность человеку», – заявила она.
При этом если люди удаляют родинки, считает Глоба, то они меняют свою судьбу.
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