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Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делать
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Котенок. Иллюстративное фото
Котенок. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Что нельзя делать 27 января и как привлечь удачу в этот день, пишет Главред.

27 января церковь почитает память святой Нина. В этот день обращали особое внимание на своих животных.

Кто имел корову, поросят и лошадей. тот целый день трудился и убирал. У кого домашние животные, обязательно побалуйте питомцев вкусной едой.

В этот день считают коровье молоко лечебным и целительным. Верили, что молоко 27 января способно охранять человека от разных опасностей.

Молоко не только пили и готовили с ним блюда, но даже смазывали им те или иные болячки. Естественно, наибольшей популярностью, по старинным традициям, являются блюда с использованием молока, которых в нашей культуре существует огромное количество.

Вообще, любая работа, выполненная 27 января, приветствуется. Если сегодня начинать новые дела, можно ждать большого успеха.

Что нельзя делать 27 января

  • Нельзя обижать животных, особенно корову. Можно достаток весь потерять.
  • Нельзя оставлять животных грязными.
  • Нельзя 27 января обижаться, лучше простить человека, который вас каким-то образом задел за живое, поступил неправильно.
  • Нельзя кричать, говорить на повышенных тонах. Можно привлечь неприятности.
  • Нельзя долго спать и предаваться безделью. Нужно встать как можно раньше, сделать дела по дому.
  • Нельзя стричься 27 января. Можно неудачи навлечь.
  • Нельзя 27 января выносить мусор. Можно прибыль потерять.
  • Нельзя 27 января одалживать деньги или самому брать у кого-то средства в долг.

Приметы на 27 января

  • Если на деревьях виден иней, то к потеплению.
  • Если высокая облачность, то к морозам.
  • Если снежный и морозный день, то к оттепели.
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