Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делать
27 января церковь почитает память святой Нина. В этот день обращали особое внимание на своих животных.
Кто имел корову, поросят и лошадей. тот целый день трудился и убирал. У кого домашние животные, обязательно побалуйте питомцев вкусной едой.
В этот день считают коровье молоко лечебным и целительным. Верили, что молоко 27 января способно охранять человека от разных опасностей.
Молоко не только пили и готовили с ним блюда, но даже смазывали им те или иные болячки. Естественно, наибольшей популярностью, по старинным традициям, являются блюда с использованием молока, которых в нашей культуре существует огромное количество.
Вообще, любая работа, выполненная 27 января, приветствуется. Если сегодня начинать новые дела, можно ждать большого успеха.
Что нельзя делать 27 января
- Нельзя обижать животных, особенно корову. Можно достаток весь потерять.
- Нельзя оставлять животных грязными.
- Нельзя 27 января обижаться, лучше простить человека, который вас каким-то образом задел за живое, поступил неправильно.
- Нельзя кричать, говорить на повышенных тонах. Можно привлечь неприятности.
- Нельзя долго спать и предаваться безделью. Нужно встать как можно раньше, сделать дела по дому.
- Нельзя стричься 27 января. Можно неудачи навлечь.
- Нельзя 27 января выносить мусор. Можно прибыль потерять.
- Нельзя 27 января одалживать деньги или самому брать у кого-то средства в долг.
Приметы на 27 января
- Если на деревьях виден иней, то к потеплению.
- Если высокая облачность, то к морозам.
- Если снежный и морозный день, то к оттепели.