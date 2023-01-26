СМОТРИ! ⟩ Одна из первых трансгендерных женщин Эстонии покоряет OnlyFans: получаю много комплиментов от мужчин

В новом году Сманьёв начала покорять платформу OnlyFans. «Я добавила туда свои художественные эротические фотографии», – описывает она свой контент. Она говорит, что совершенно не стыдится этого. «Эротика прекрасна, если она создается с творческим подходом», – говорит Сманьёв, добавляя, что контент, который она предлагает, остаётся пристойным. «Более того, я думаю, что тела не нужно стыдиться, если в него вложено много усилий», – говорит Сманьёв, добавляя, что, поскольку она еще и актриса, обнажение своего тела не является для нее запретной темой.