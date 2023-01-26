Жительница района Кристийне просыпается в начале каждой недели от странного шума. Если в прошлом году громкий звук был слышен всего несколько раз, то с начала этого года шум будит ее каждый понедельник. «Кто может сказать, что за шум снова разбудил нас в 7:17 утра в районе улицы Хайгру и откуда он издается?» – спрашивает женщина.
СТРАННО ⟩ Жителей Кристийне беспокоит непонятный звук. «Что за громкий шум снова разбудил нас рано утром?»
В начале января Кадри, проживающая в таллиннском районе Кристийне, написала публикацию в социальной сети, в которой спросила, знает ли кто-нибудь, что издает такой шум по утрам, что она просыпается, пишет Elu24. «Кто может сказать, что за шум снова разбудил нас в 7:17 утра в районе улицы Хайгру и откуда он издается? Как будто кто-то ударил по каким-то большим твердым предметам одновременно раз десять», – объяснила она в своем посте.
«Я живу на улице Мелека. В прошлом году я слышала шум раз пять, всегда около семи часов утра, иногда даже чуть раньше, до семи. Иногда сон, вероятно, настолько глубок, что не просыпаешься, но иногда это все же будит. Однако с начала этого года шум участился, и каждый понедельник я просыпаюсь в семь часов утра», – рассказала Кадри и добавила, что звук напоминает ей, как кто-то вбивает в землю огромную металлическую палку.
Комментаторы предполагают, что источником шума может быть опорожнение мусорных контейнеров. «Я предполагаю, что это может быть опорожнение контейнеров с промышленными отходами. Мне приходилось бороться с этой проблемой около семи лет, пока не дошел до мэра», – рассказывает Гуннар. Это кажется Кадри вероятным, и она также считает, что сбор мусора может быть причиной шума. «Возможно, работник мусоровоза с плохо слышит. Судя по всему, металлический контейнер ударяется о сам мусоровоз. Я думаю, что это происходит в нескольких точках одного района», – говорит Кадри.
Представитель горуправы не может сказать, что именно вызывает шум по утрам. «Мы изучили обстоятельства и, к сожалению, не можем сказать, что могло быть причиной шума. Информации об источнике шума нет. Мы могли бы строить предположения о различных причинах шума, но точных данных и подтверждений нет», – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.