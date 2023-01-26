СТРАННО ⟩ Жителей Кристийне беспокоит непонятный звук. «Что за громкий шум снова разбудил нас рано утром?»

В начале января Кадри, проживающая в таллиннском районе Кристийне, написала публикацию в социальной сети, в которой спросила, знает ли кто-нибудь, что издает такой шум по утрам, что она просыпается, пишет Elu24. «Кто может сказать, что за шум снова разбудил нас в 7:17 утра в районе улицы Хайгру и откуда он издается? Как будто кто-то ударил по каким-то большим твердым предметам одновременно раз десять», – объяснила она в своем посте.

«Я живу на улице Мелека. В прошлом году я слышала шум раз пять, всегда около семи часов утра, иногда даже чуть раньше, до семи. Иногда сон, вероятно, настолько глубок, что не просыпаешься, но иногда это все же будит. Однако с начала этого года шум участился, и каждый понедельник я просыпаюсь в семь часов утра», – рассказала Кадри и добавила, что звук напоминает ей, как кто-то вбивает в землю огромную металлическую палку.

Комментаторы предполагают, что источником шума может быть опорожнение мусорных контейнеров. «Я предполагаю, что это может быть опорожнение контейнеров с промышленными отходами. Мне приходилось бороться с этой проблемой около семи лет, пока не дошел до мэра», – рассказывает Гуннар. Это кажется Кадри вероятным, и она также считает, что сбор мусора может быть причиной шума. «Возможно, работник мусоровоза с плохо слышит. Судя по всему, металлический контейнер ударяется о сам мусоровоз. Я думаю, что это происходит в нескольких точках одного района», – говорит Кадри.

Мусоровоз. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp