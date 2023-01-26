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Подозрительная фирма использует данные жителя Эстонии: это мое имя, мой номер банковского счета!

Ketlin Kruse
, reporter
Подозрительная фирма использует данные жителя Эстонии: это мое имя, мой номер банковского счета!
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Фото: Kuvatõmmis veebilehelt

«Это мое имя и номер банковского счета», – говорит Маргус, житель острова Хийумаа, чей банковский счет без его ведома используется для подозрительных операций.

«Я получила письмо и предложение оформить кредитную карту, – вспоминает Хейти о странном письме от банка ViaBuy, которое она нашла в своем почтовом ящике. – Оно показалось мне подозрительным – я должна заплатить 61 евро, и домой придет кредитная карта, на которой уже 2 500 евро».

Хейти признается, что, хотя предложение показалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, она рассматривала возможность подписания договора об этой кредитной карте. «Я думала об этом, но, к счастью, у меня не дошли руки... Обычно они спрашивают личные данные, идентификационный номер. Это не так просто – заплатить деньги и получить карту», – говорит она.

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