«Это мое имя и номер банковского счета», – говорит Маргус, житель острова Хийумаа, чей банковский счет без его ведома используется для подозрительных операций.
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Подозрительная фирма использует данные жителя Эстонии: это мое имя, мой номер банковского счета!
Подозрительная фирма использует данные жителя Эстонии: это мое имя, мой номер банковского счета!
«Я получила письмо и предложение оформить кредитную карту, – вспоминает Хейти о странном письме от банка ViaBuy, которое она нашла в своем почтовом ящике. – Оно показалось мне подозрительным – я должна заплатить 61 евро, и домой придет кредитная карта, на которой уже 2 500 евро».