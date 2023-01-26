«Я знала, что мой дед выбрал меня не за душу, а за тело»: жертвы инцеста Катрин и Ингрид рассказывают свои истории

«Это отчасти похоже на освобождение от сковывающих тебя оков. Я думаю, что теперь мое окружение лучше меня понимает, и мне больше не нужно лгать», - говорит Катрин.

Истории Ингрид и Катрин в чем-то похожи. Обе выросли в маленьких деревушках в семьях с несколькими детьми. У Катрин есть брат, который старше ее на шесть лет, а у Ингрид целых пять братьев и сестер. За красивым фасадом, однако, в обоих домах назревали проблемы.