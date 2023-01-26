Катрин и Ингрид, жертвы инцеста, которым уже за 40 и у них есть дети, в программе Pealtnägija («Очевидец») смогли рассказать телезрителям о том, что произошло с ними в детстве.
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«Я знала, что мой дед выбрал меня не за душу, а за тело»: жертвы инцеста Катрин и Ингрид рассказывают свои истории
«Я знала, что мой дед выбрал меня не за душу, а за тело»: жертвы инцеста Катрин и Ингрид рассказывают свои истории
«Это отчасти похоже на освобождение от сковывающих тебя оков. Я думаю, что теперь мое окружение лучше меня понимает, и мне больше не нужно лгать», - говорит Катрин.
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