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«Я знала, что мой дед выбрал меня не за душу, а за тело»: жертвы инцеста Катрин и Ингрид рассказывают свои истории

Limon.ee
«Я знала, что мой дед выбрал меня не за душу, а за тело»: жертвы инцеста Катрин и Ингрид рассказывают свои истории
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Катрин и Ингрид
Катрин и Ингрид Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost

Катрин и Ингрид, жертвы инцеста, которым уже за 40 и у них есть дети, в программе Pealtnägija («Очевидец») смогли рассказать телезрителям о том, что произошло с ними в детстве.

«Это отчасти похоже на освобождение от сковывающих тебя оков. Я думаю, что теперь мое окружение лучше меня понимает, и мне больше не нужно лгать», - говорит Катрин.

Истории Ингрид и Катрин в чем-то похожи. Обе выросли в маленьких деревушках в семьях с несколькими детьми. У Катрин есть брат, который старше ее на шесть лет, а у Ингрид целых пять братьев и сестер. За красивым фасадом, однако, в обоих домах назревали проблемы.

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