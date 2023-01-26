Почему нельзя спать с распущенными волосами: факты, которые вы не знали

Мало просто ухаживать за волосами, важно научиться правильно с ними обращаться, чтобы они оставались здоровыми и блестящими. Мы собрали пять правил сна для волос, которые помогут вам лучше любой маски. Просто соблюдайте их.

Собирайте волосы перед сном

Пока вы ворочаетесь во сне, распущенные волосы трутся об наволочку, собираются в колтуны и ломаются. Только представьте, это продолжается по 8 часов в сутки.

Не нужно делать тугой пучок

Именно поэтому важно собирать волосы перед сном. Но не спешите делать тугой пучок - это тоже не хорошо. Лучше сделать полухвост высоко на макушке, не вытаскивая волосы из резинки до конца. Резинку тоже используйте максимально мягкую и затягивайте не туго.

Не ложитесь с мокрой головой

Во-первых, вам будет некомфортно и прохладно. Во-вторых, влажные волосы за ночь спутаются и вам придется их сильно расчесывать, ломать и дергать (даже при самом нежном расчесывании).

Выбирайте качественную наволочку

Несмотря на то, что хлопок - самый экологичный материал, спать волосам на нем неприятно. Здесь присутствует пресловутое трение, причем не слабое. Лучшим SPA для ваших волос станет шелковая наволочка, которая не только не ломает, но и полирует волосы во время сна.

Спите в шелковой косынке (иногда)