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«Он заслуживает каждого просмотра!» 26-летний эстонец стал одним из самых влиятельных военных блогеров в мире

Хевели Туйск
«Он заслуживает каждого просмотра!» 26-летний эстонец стал одним из самых влиятельных военных блогеров в мире
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Артур Рехи из Йыгевамаа, который критикует войну в Украине, попал на YouTube вместе с Андреем Зевакиным, когда еще учился в школе. Рехи – первый эстонец, окончивший голливудскую школу актерского мастерства и участник группы AHOI, а его Youtube-карьера началась только во время службы в силах обороны, где он тайно снимал видеоролики с реакцией на неудачи армий разных стран, пишет Elu24.

Хотя поехать в Голливуд, пожить там и заняться актерской карьерой когда-то было большой мечтой молодого певца, инструменталиста и блогера, он не рекомендует ехать туда даже в туристических целях.

По словам Артура Рехи, прожившего год в Голливуде, это очень грязное место, и нужно быть достаточно состоятельным, чтобы пользоваться кинематографическими американскими благами. «Количество наркоманов и бездомных постоянно растет…» – говорит он. «Голливуд действительно разочаровал!»

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