«Он заслуживает каждого просмотра!» 26-летний эстонец стал одним из самых влиятельных военных блогеров в мире

Артур Рехи из Йыгевамаа, который критикует войну в Украине, попал на YouTube вместе с Андреем Зевакиным, когда еще учился в школе. Рехи – первый эстонец, окончивший голливудскую школу актерского мастерства и участник группы AHOI, а его Youtube-карьера началась только во время службы в силах обороны, где он тайно снимал видеоролики с реакцией на неудачи армий разных стран, пишет Elu24.