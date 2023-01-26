МОЛОЖЕ НА 22 ГОДА! ⟩ Жерар Пике после скандального расставания с Шакирой показал новую возлюбленную

На фото пара запечатлена за столиком в кафе. Автором снимка, сделанного на телефон, является избранница Пике. Футболист оставил снимок без комментариев. Фото менее чем за 10 часов с момента публикации собрало около 2,5 млн лайков и почти 500 тысяч комментариев.

Пике обнародовал совместное фото спустя две недели после того, как его бывшая гражданская жена, 45-летняя колумбийская певица Шакира выпустила трек, в котором поется о том, что Пике, изменив ей с Кларой Чиа Марти, променял «Ferrari на Twingo» или часы «Rolex на Casio».

Шакира жила в свободном браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу. В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).

Шакира и Жерар Пике Фото: Albert Gea