Одно неловкое движение: в каких случаях поворот головы может свести в гроб

В Америке 35-летний местный житель резко повернул шею и чуть не умер от трех инсультов. По мнению медиков, американец, скорее всего, страдал сахарным диабетом или ожирением, так как подобные случаи обычно происходят из-за этих диагнозов. От резкого движения у него произошел разрыв аорты на шее. Врачи говорят, что это тонкое место, где при определенных обстоятельствах, либо на фоне резкого скачка давления, либо на фоне травмы может произойти разрыв, если есть изначально бляшка. Людям, входящим в группу риска, стоит наблюдаться у специалиста.

Есть три ключевых фактора, повреждающих сосудистую стенку: курение, скачки давления и скачки сахара в крови. То есть это гипертоники, диабетики, курильщики со стажем, либо любители сладкого и алкоголя, либо люди с гиподинамией, то есть у них малоподвижный образ жизни. И если вовремя не распознать разрыв аорты, то повреждения могут быть летальными.