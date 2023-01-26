Не слипнутся и не лопнут: главный секрет приготовления сочных пельменей

Многие хозяйки спорят о правилах приготовления пельменей и о том, когда нужно закидывать пельмени в воду. Кто-то утверждает, что необходимо варить блюдо в холодной воде, другие, что в кипящей.

Однако, самым распространенным способом, все же, является опускание пельменей в уже кипящую воду, пишет Glavred.

Наполните кастрюлю водой и доведите ее до кипения, после чего добавьте в eмкость с водой соль, специи и немного масла. Сразу после добавления всех ингредиентов – опускайте пельмени в воду и аккуратно помешивайте, чтобы не слиплись.

Сколько варить замороженные пельмени – запомнить просто

Многие думают, что в приготовлении домашних и замороженных пельменей есть различия, однако это не так. Для того чтобы правильно сварить домашние пельмени и замороженные – необходимо одинаковое количество времени.