Пельмени – один из лидирующих полуфабрикатов в Украине. Вкусное и быстрое в приготовлении блюдо не занимает много времени и не доставляет хлопот, однако важно знать как правильно и сколько варить пельмени в домашних условиях.
Не слипнутся и не лопнут: главный секрет приготовления сочных пельменей
Многие хозяйки спорят о правилах приготовления пельменей и о том, когда нужно закидывать пельмени в воду. Кто-то утверждает, что необходимо варить блюдо в холодной воде, другие, что в кипящей.
Однако, самым распространенным способом, все же, является опускание пельменей в уже кипящую воду, пишет Glavred.
Наполните кастрюлю водой и доведите ее до кипения, после чего добавьте в eмкость с водой соль, специи и немного масла. Сразу после добавления всех ингредиентов – опускайте пельмени в воду и аккуратно помешивайте, чтобы не слиплись.
Сколько варить замороженные пельмени – запомнить просто
Многие думают, что в приготовлении домашних и замороженных пельменей есть различия, однако это не так. Для того чтобы правильно сварить домашние пельмени и замороженные – необходимо одинаковое количество времени.
После того, как закипела вода и вы добавили в неё пельмени – ждите, пока снова закипит, помешивая продукт. Закипела – убавьте огонь и засекайте 5-7 минут, затем аккуратно доставайте шумовкой и выкладывайте на тарелку.