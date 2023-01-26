ФОТО ⟩ 56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке

Фотографии были сделаны на презентации фильма «Супер Майк 3», в котором Хайек и Татум исполнили главные роли.

Хайек запечатлена в платье-сетке с вышивкой в виде цветов, Татум – в черном костюме. В фильме «Супер Майк 3» присутствуют откровенные сцены. Одна из них вошла в тизер фильма.