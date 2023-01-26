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ФОТО ⟩ 56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке

Limon.ee
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
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Сальма Хайек
Сальма Хайек Фото: Wilfredo Lee

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вышла в свет со своим коллегой 42-летним Ченнингом Татумом.

Фотографии были сделаны на презентации фильма «Супер Майк 3», в котором Хайек и Татум исполнили главные роли.

Хайек запечатлена в платье-сетке с вышивкой в виде цветов, Татум – в черном костюме. В фильме «Супер Майк 3» присутствуют откровенные сцены. Одна из них вошла в тизер фильма.

Фото: Wilfredo Lee
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