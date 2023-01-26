РЕКОМЕНДУЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА ⟩ Опекун девочки с нарушениями интеллекта: обзвонила всевозможные учреждения, но никто не помогает

Яана (имя изменено – прим.ред.) стала опекуном прекрасной девочки около девяти лет назад. «Я с самого начала знала, что у нее нарушения интеллекта и что ее умственное развитие, вероятно, останется на уровне десятилетнего ребенка», – сказала женщина, которая несмотря ни на что была готова дать ребенку заботу, любовь и дом.

По ее словам, она тесно сотрудничает со школой и городской управой, и ничего плохого о них сказать не может. Однако она чувствует, что государство оставило ее в беде.

Яана сказала, что девочка с самого начала была довольно толковой и смогла сделать гораздо больше, чем предполагалось изначально. «Она знала, что должна заботиться о себе, каждый день чистила зубы, причесывалась и так далее. Сейчас вдруг отказывается все это делать, и логической причины для этого вроде бы нет», – описала ситуацию опекун.

По словам Яаны, она говорила об этих проблемах с различными учреждениями, но получила от них конкретный ответ: у ребенка нарушения интеллекта, смиритесь! «Как это раньше могла, а теперь нет? Она может солгать мне. Знает, что я контролирую ее в этом отношении, она просто мочит зубную щетку, пытаясь меня обмануть. Ее разум может генерировать всякие глупости и вранье», – сказала Яана.