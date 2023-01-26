РЕКОМЕНДУЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА ⟩ Опекун девочки с нарушениями интеллекта: обзвонила всевозможные учреждения, но никто не помогает

У опекуна 13-летней девочки с нарушениями интеллекта возникли серьезные проблемы с поведением ребенка, но помочь ей некому. «Нарушения интеллекта – это большое и широкое понятие. Я хотела бы получить более подробную информацию об инвалидности девочки, чтобы помочь ей в развитии. Говорят, что диагноз есть, и мне остается только смириться с этим», – рассказала опекун Elu24.
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Яана (имя изменено – прим.ред.) стала опекуном прекрасной девочки около девяти лет назад. «Я с самого начала знала, что у нее нарушения интеллекта и что ее умственное развитие, вероятно, останется на уровне десятилетнего ребенка», – сказала женщина, которая несмотря ни на что была готова дать ребенку заботу, любовь и дом.
По ее словам, она тесно сотрудничает со школой и городской управой, и ничего плохого о них сказать не может. Однако она чувствует, что государство оставило ее в беде.
Яана сказала, что девочка с самого начала была довольно толковой и смогла сделать гораздо больше, чем предполагалось изначально. «Она знала, что должна заботиться о себе, каждый день чистила зубы, причесывалась и так далее. Сейчас вдруг отказывается все это делать, и логической причины для этого вроде бы нет», – описала ситуацию опекун.
По словам Яаны, она говорила об этих проблемах с различными учреждениями, но получила от них конкретный ответ: у ребенка нарушения интеллекта, смиритесь! «Как это раньше могла, а теперь нет? Она может солгать мне. Знает, что я контролирую ее в этом отношении, она просто мочит зубную щетку, пытаясь меня обмануть. Ее разум может генерировать всякие глупости и вранье», – сказала Яана.
Проблемы с гигиеной – это только верхушка айсберга, по словам женщины, проблем с ребенком больше, чем она хотела бы говорить публично. «Мои нервы на пределе, но я не сдамся. Я упряма и надеюсь найти способ поддержать ее развитие. Мне рекомендовали от нее отказаться, потому что люди думают, что мое здоровье может ухудшиться из-за напряжения».
В целях поддержки развития ребенка Яане хотелось бы более точно знать степень нарушения интеллекта девочки и то, на что она способна, а на что нет. «Я бы хотела, чтобы она прошла психиатрическую экспертизу. Я считаю, что можно поддерживать ее развитие, а не то, что я должна позволять ей делать то, что она хочет. Но мне говорят, что она слишком взрослая», – говорит опекун.
«Если человек получает пособие по инвалидности, он должен каждые три года проходить обследование, чтобы доказать, что у него не отросла нога или рука. Почему вы не хотите провести такое же тщательное обследование 13-летней девочки? В любом случае эта девочка будет развиваться в каком-то направлении», – сказала она, добавив, что не понимает логики системы здравоохранения.
Но самое печальное для Яаны то, что ей часто советуют отказаться от девочки. «Я вкладывала в нее свое время и душу девять лет. Как я могу выгнать ее из дома только потому, что это сложно?»
По данным Департамента социального страхования (SKA), проблема, похоже, заключается в том, что опекун и ребенок не получают необходимой и соответствующей помощи. «Для начала следует выяснить, в каком учреждении ребенок может получить услуги социальной реабилитации. Это дает Департаменту социального страхования возможность посоветовать учреждение или вместе с опекуном найти более подходящего поставщика услуг для ребенка, потому что девочка, безусловно, может получать другие виды терапии, которые будут способствовать уходу за собой и приобретению повседневных навыков, например, трудотерапия».
У SKA нет компетенции или возможности направлять людей на медицинские обследования. Однако, согласно Департаменту социального страхования, опекун может обсудить с семейным или лечащим врачом возможности оценки развития ребенка.
«Степень инвалидности определяет Департамент социального страхования, где врач-эксперт на основании заявления и данных о здоровье ребенка, внесенных в digilugu, решает, есть ли у ребенка инвалидность и какой степени, а также отклонение каких функций есть у ребенка. Если опекун не удовлетворен решением, он может подать апелляцию в течение 30 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об оспариваемом решении или действии. Срок подачи апелляции может быть восстановлен по уважительным причинам, если подать ходатайство с аргументами», – добавили в Департаменте социального страхования.