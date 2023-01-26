Шесть главных симптомов, что вы не просто устали, а эмоционально выгорели

Сейчас модно говорить о синдроме эмоционального истощения, или же выгорании. Большинство людей не верят, что такое вообще существует, и просто списывают всё на банальную усталость. Никак не меняют образ жизни и делают себе только хуже. Так ли сильно отличаются друг от друга эти два понятия? Да, невероятно как.

Переутомление - это всем известное физиологическое состояние организма, которое появляется после длительной активной деятельности. Например, упорных занятий в спортзале без должных перерывов. Усталость проходит, если человек хорошо отдохнул, то есть восстановил физические силы. Выгорание -мвещь гораздо более серьёзная, связанная напрямую с психикой, и просто поспать в выходные, чтобы прийти в норму, не получится. Что же такое эмоциональное истощение?

Под термином «выгорание» понимается особое состояние человека, когда он одновременно истощён физически и психологически. Это защитная реакция организма как на постоянный стресс и хроническую усталость, так и на перенапряжение на работе. Люди в этом случае чувствуют опустошённость, сильнейшее изнеможение от своего дела, упадок сил и часто полное безразличие ко всему вокруг. Выгорание также рассматривается и как профессиональный кризис, связанный не только с межличностными отношениями, но и с работой в целом. На то, что вы не просто устали, укажут следующие симптомы эмоционального истощения.

1. Сильная забывчивость, проблемы с памятью