100-летняя женщина раскрыла оригинальный секрет долголетия
100-летняя женщина раскрыла оригинальный секрет долголетия
За свою долгую жизнь Олив объездила немало стран: ее муж был писателем и черпал вдохновение из путешествий. А сама женщина посвятила себя детям: долгие годы она работала медсестрой в детском саду. По словам Олив, это помогло сохранить ей молодость души. Но главный секрет долголетия куда оригинальнее: избегать общения со странными людьми.
Сейчас Олив живет в доме престарелых. Там же она отметила свой сотый день рождения. Сотрудники и соседи решили продолжить традицию ее покойного мужа и подарили имениннице коробку шоколадных конфет Lindor и флакон духов Estee Lauder. «Я действительно не могу поверить, что мне уже 100 лет. Это удивительное чувство», - говорит долгожительница.
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