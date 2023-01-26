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100-летняя женщина раскрыла оригинальный секрет долголетия

Limon.ee
100-летняя женщина раскрыла оригинальный секрет долголетия
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Старая женщина. Иллюстративное фото
Старая женщина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

На днях британка Олив Вестерман отметила круглую дату. Женщине исполнилось 100 лет, пишет super.ru.

За свою долгую жизнь Олив объездила немало стран: ее муж был писателем и черпал вдохновение из путешествий. А сама женщина посвятила себя детям: долгие годы она работала медсестрой в детском саду. По словам Олив, это помогло сохранить ей молодость души. Но главный секрет долголетия куда оригинальнее: избегать общения со странными людьми.

Сейчас Олив живет в доме престарелых. Там же она отметила свой сотый день рождения. Сотрудники и соседи решили продолжить традицию ее покойного мужа и подарили имениннице коробку шоколадных конфет Lindor и флакон духов Estee Lauder. «Я действительно не могу поверить, что мне уже 100 лет. Это удивительное чувство», - говорит долгожительница.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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