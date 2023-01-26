100-летняя женщина раскрыла оригинальный секрет долголетия

За свою долгую жизнь Олив объездила немало стран: ее муж был писателем и черпал вдохновение из путешествий. А сама женщина посвятила себя детям: долгие годы она работала медсестрой в детском саду. По словам Олив, это помогло сохранить ей молодость души. Но главный секрет долголетия куда оригинальнее: избегать общения со странными людьми.