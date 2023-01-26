Муж Ольги Серябкиной подарил ей особняк за четыре миллиона евро: показываем его изнутри

В распоряжении издания оказалось архивное объявление о продаже особняка Ольги, которое на ЦИАН разместили его прошлые хозяева. Теперь семья Серябкиной обитает в роскошном доме общей площадью 550 квадратных метров (без учета террас) с прилегающим к нему участком аж в 22 сотки. Новое гнездышко семейства находится в элитном поселке в 20 км от Москвы.

В особняке четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и прочие атрибуты счастливой жизни. Дизайн выполнен в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов: так, в отделке использовались паркетная доска и травертин. Мебель в доме - исключительно от известных зарубежных производителей.

О щедром дарителе дома известно немногое: свою вторую половинку артистка предпочитает скрывать и крайне редко делится с прессой подробностями личной жизни. Раньше Георгий Начкебия работал в шоу-бизнесе, а сейчас построил бизнес в сфере IT. Теперь нам понятен скрытый месседж в одном из хитов Ольги: с такими нынешними действительно все равно, что за спиной говорят бывшие.