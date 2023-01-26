ВИДЕО ⟩ Полуголая Эмили Ратаковски развлекала зевак, лежа в витрине бутика Versace

Модель из США Эмили Ратаковски, которая ранее заключила контракт с домом Versace, снялась в рекламной кампании весенне-летней коллекции 2023 года.

Как сообщает издание Hypebae, модельеры выбрали ведущими словами «слэш», «импульсивный», «улучшенный» и «готический».

В синопсисе коллекции сказано, что женщина, которую представляет Versace – сильная, целеустремленная личность. По словам автора коллекции, главы дома Донателлы Версаче, героиня сезона – всегда лидер стаи.

По словам модельера, она видит основными цветами сезона черный или яркий.

Для образа Ратаковски были подобраны фиолетовое платье с вырезом на ноге. После того, как были добавлены туфли на шпильке, фата и перчатки, модель предстала в образе невесты.

В рамках кампании Ратаковски пришлось предстать перед публикой в витрине бутика: посетители с любопытством разглядывали полуголую супермодель за стеклом.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, перед публикой модель предстала в том самом фиолетовом платье, о котором сообщало издание.