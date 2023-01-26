Хотя внедрение «умных» касс или касс самообслуживания может быть экономически выгодным для сети магазинов, это не нравится многим покупателям. «Мы должны найти разумный баланс, но мы не должны ставить покупателя в ситуацию принуждения», - говорит Тармо Лауринг, генеральный директор магазинов A1000 Market, добавляя, что покупатели также должны получать дополнительную скидку за самостоятельную оплату в «умных кассах», поскольку они выполняют работу кассира. «Старшее поколение испытывает серьезные трудности с умными кассовыми аппаратами», - подчеркивает Лауринг. О проблеме пишет Elu24.
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Генеральный директор магазинов A1000 Market: за границей нет касс самообслуживания и никто не заставляет покупателей работать бесплатно
Статья Elu24 о кассах самооблуживания в магазинах или, как их называют, «умные» кассы, опубликованная 21 января, получила много откликов от читателей. Например, свое мнение высказал 80-летний джентльмен, который пользуется компьютером, но не использует кассы самообслуживания. «Я каждый день без проблем пользуюсь смартфоном и компьютером, но я не хочу платить в кассах самообслуживания. Я предпочитаю платить в привычной кассе. Мне удобнее взаимодействовать с человеком, чем с машиной, по крайней мере, в магазине», - написал он.
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