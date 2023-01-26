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Генеральный директор магазинов A1000 Market: за границей нет касс самообслуживания и никто не заставляет покупателей работать бесплатно

Трийн Роос
Генеральный директор магазинов A1000 Market: за границей нет касс самообслуживания и никто не заставляет покупателей работать бесплатно
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Умная касса. Иллюстративное фото
Умная касса. Иллюстративное фото Фото: Dmitri Kotjuh

Хотя внедрение «умных» касс или касс самообслуживания может быть экономически выгодным для сети магазинов, это не нравится многим покупателям. «Мы должны найти разумный баланс, но мы не должны ставить покупателя в ситуацию принуждения», - говорит Тармо Лауринг, генеральный директор магазинов A1000 Market, добавляя, что покупатели также должны получать дополнительную скидку за самостоятельную оплату в «умных кассах», поскольку они выполняют работу кассира. «Старшее поколение испытывает серьезные трудности с умными кассовыми аппаратами», - подчеркивает Лауринг. О проблеме пишет Elu24.

Статья Elu24 о кассах самооблуживания в магазинах или, как их называют, «умные» кассы, опубликованная 21 января, получила много откликов от читателей. Например, свое мнение высказал 80-летний джентльмен, который пользуется компьютером, но не использует кассы самообслуживания. «Я каждый день без проблем пользуюсь смартфоном и компьютером, но я не хочу платить в кассах самообслуживания. Я предпочитаю платить в привычной кассе. Мне удобнее взаимодействовать с человеком, чем с машиной, по крайней мере, в магазине», - написал он.

Тармо Лауринг, генеральный директор сети дисконтных магазинов A1000 Market, высказал свое мнение о тотальном наступлении «умных» кассовых аппаратов, заявив, что они не намерены внедрять умные кассовые аппараты в своих магазинах, так как считают важным сохранить штат сотрудников в крайне сложной экономической ситуации.

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