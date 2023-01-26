Реге-Жан Пейдж, получивший известность благодаря роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны», был признан самым красивым мужчиной в мире, пишет peopletalk.ru.
КТО ЖЕ ОН? ⟩ Назван самый красивый мужчина в мире
Назван самый красивый мужчина в мире
Пластический хирург Джулиан Де Сильва измерил его пропорции лица с помощью золотого сечения и выяснил, что они соответствуют идеальным на 93,65%.
Медик также протестировал других знаменитостей. Так, второе место занял Крис Хемсворт (93,53%), а на третьем расположился Майкл Б. Джордан (93,46%).