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КТО ЖЕ ОН? ⟩ Назван самый красивый мужчина в мире

Limon.ee
Назван самый красивый мужчина в мире
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Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж Фото: Jeffrey Mayer/MPI/Capital Pictures

Реге-Жан Пейдж, получивший известность благодаря роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны», был признан самым красивым мужчиной в мире, пишет peopletalk.ru.

Пластический хирург Джулиан Де Сильва измерил его пропорции лица с помощью золотого сечения и выяснил, что они соответствуют идеальным на 93,65%.

Медик также протестировал других знаменитостей. Так, второе место занял Крис Хемсворт (93,53%), а на третьем расположился Майкл Б. Джордан (93,46%).

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