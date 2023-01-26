Певица МакSим в плаще на голое тело засветила грудь, возбудив фанатов

Популярная исполнительница МакSим, в миру Марина Максимова, решила напомнить о себе своим поклонникам старым проверенным способом. Певица выложила результаты весьма пикантной фотосессии на своей страничке в социальных сетях.

Позировала артистка в нежно-розовом плаще, накинутом на голое тело и кокетливо подмигивала фанатам. Не забыла МакSим высунуть розовый язычок, чтобы сделать свой образ еще задорнее и сексуальнее. «Уже боюсь писать смешные комментарии», – подписала певица снимок.

Подписчики знаменитости осыпали ее комплиментами и отметили, что у Марины прекрасная фигура, которую просто нельзя прятать.

Особенно отметили пользователи ложбинку между грудей артистки, оказавшуюся в центре фото и притягивающую взгляды мужской части аудитории. «Ничего не бойтесь, можно было и без плаща», – пишут фанаты.

Напомним, что загадочная подпись под снимком вызвана тем, что артистка не привыкла сдерживать эмоции, оставляя в Сети сообщения, посвященные новым подругам ее бывших мужчин. «Спите качественнее с моим бывшим, а то он мне опять пишет», - написала однажды МакSим.