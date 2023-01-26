Певица МакSим в плаще на голое тело засветила грудь, возбудив фанатов
Позировала артистка в нежно-розовом плаще, накинутом на голое тело и кокетливо подмигивала фанатам. Не забыла МакSим высунуть розовый язычок, чтобы сделать свой образ еще задорнее и сексуальнее. «Уже боюсь писать смешные комментарии», – подписала певица снимок.
Подписчики знаменитости осыпали ее комплиментами и отметили, что у Марины прекрасная фигура, которую просто нельзя прятать.
Особенно отметили пользователи ложбинку между грудей артистки, оказавшуюся в центре фото и притягивающую взгляды мужской части аудитории. «Ничего не бойтесь, можно было и без плаща», – пишут фанаты.
Напомним, что загадочная подпись под снимком вызвана тем, что артистка не привыкла сдерживать эмоции, оставляя в Сети сообщения, посвященные новым подругам ее бывших мужчин. «Спите качественнее с моим бывшим, а то он мне опять пишет», - написала однажды МакSим.
Видимо, не всем пользователям подобные комментарии показались остроумными и теперь певица поспешила объясниться, приложив пикантную фотографию.