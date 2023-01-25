ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТЫСЯЧА ЗНАЧЕНИЙ ⟩ Меланхоличная публикация подтолкнула эстонского актера позвонить в службу спасения

«Они не просто полицейские, как мы представляем, которые выписывают штрафы и эвакуируют неправильно припаркованные машины, но и люди. Обратите внимание на окружающих вас людей. У всех нас есть трудные времена. Находите время друг для друга, звоните любимым и не только тогда, когда вам что-то нужно. Звонок без объяснения причин. Мы не видим, что на самом деле скрывается за чужой улыбкой», – объясняет Владас, почему он решил поделиться этой историей.

Он отмечает, что хотел лично поблагодарить полицейских, но не знал, как их найти. «Я все думал, что таких полицейских, наверное, намного больше, чем два».

Друг, оставивший публикацию, также полон благодарности. «Настроение крайне плохое... Я, конечно, испугался, когда в дверь постучали два молодых человека, полицейские, но они были такие вежливые. Я даже не знаю, как они попали внутрь», – размышляет он теперь. Разговор длился почти 30 минут. «Мы говорили на столько разных тем, что я даже не могу сказать, о чем именно… Была такая свободная атмосфера и разговор на человеческом уровне», – улыбается он.