«Появилось плохое предчувствие, и я набрал 112», – вспоминает Владас Радвилавичюс один пятничный вечер. Он поделился этой историей, потому что хочет заставить людей чувствовать – ведь мы не можем видеть, что скрывается за чужой улыбкой, пишет Elu24.
ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТЫСЯЧА ЗНАЧЕНИЙ ⟩ Меланхоличная публикация подтолкнула эстонского актера позвонить в службу спасения
«Благодаря этому он все еще на этом свете…» – говорит актер Владас Радвилавичюс о наводящем на размышления инциденте, произошедшем несколько дней назад.
Поздно вечером в пятницу он заметил публикацию своего хорошего друга в Facebook, которая показалась ему нездоровой.
«Мы давно не общались, но этот пост был душераздирающим», – вспоминает Владас о публикации, которая заставила его взять в руки телефон. «Я звонил, он не брал трубку. Звонил снова, несколько раз».
Под публикацией в Facebook скопились десятки комментариев от обеспокоенных друзей. «Где ты? Мне нужно прикурить. Влезаю в штаны и выезжаю. Позвоните мне! Сейчас!» – оставил Владас комментарий под публикацией. Но друг не ответил. «Я уже забеспокоился, появилось плохое предчувствие, и я набрал 112. Назвал имя и номер, прочитал им текст публикации. Я не могу сказать, где именно он живет».
Через несколько мгновений стал известен нужный адрес. «Как оказалось, к тому времени там уже была полиция. Но меня успокоил зеленый кружок в Facebook», – говорит он о ярлыке профиля в Facebook, обозначающем, что пользователь сейчас онлайн.
Вызванный патруль долго разговаривал с другом Владаса в квартире. «На следующий день он позвонил, и мы долго разговаривали. Разговор с полицейскими был очень полезным».
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Консультации по душевному здоровью: 660 4500
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Помощь жертвам: 116 006 (24 h)
Телефон для эмоциональной поддержки и духовной помощи: 116 123
Государственный инфотелефон: 1247
Скорая помощь: 112
«Они не просто полицейские, как мы представляем, которые выписывают штрафы и эвакуируют неправильно припаркованные машины, но и люди. Обратите внимание на окружающих вас людей. У всех нас есть трудные времена. Находите время друг для друга, звоните любимым и не только тогда, когда вам что-то нужно. Звонок без объяснения причин. Мы не видим, что на самом деле скрывается за чужой улыбкой», – объясняет Владас, почему он решил поделиться этой историей.
Он отмечает, что хотел лично поблагодарить полицейских, но не знал, как их найти. «Я все думал, что таких полицейских, наверное, намного больше, чем два».
Друг, оставивший публикацию, также полон благодарности. «Настроение крайне плохое... Я, конечно, испугался, когда в дверь постучали два молодых человека, полицейские, но они были такие вежливые. Я даже не знаю, как они попали внутрь», – размышляет он теперь. Разговор длился почти 30 минут. «Мы говорили на столько разных тем, что я даже не могу сказать, о чем именно… Была такая свободная атмосфера и разговор на человеческом уровне», – улыбается он.
Хотя полицейские быстро поняли, что опасности для жизни нет, они все же задержались, чтобы поговорить. «Они хотели знать наверняка, что вызвало эту депрессию. По крайней мере, мое состояние стало намного лучше. Меня тронуло все это, сколько людей волновалось, даже те, с кем я нечасто вижусь...»
Веб-полицейский Андеро Сепп рассказал, что каждый год, примерно раз в месяц, у веб-полицейских происходит серьезный инцидент, когда грустный пост или серия постов требует очень быстрого вмешательства, так как жизнь человека может быть в опасности.
«Обычно об этом сообщают обеспокоенные родственники, которые говорят, что такая модель поведения не свойственна человеку и вызывает у них беспокойство. Полиция, в свою очередь, начинает собирать дополнительную информацию, оценивает предыдущее поведение человека и на основании этого решает, следует ли и как вмешаться до того, как произойдет самое страшное».
По мнению Сеппа, иногда достаточно общения, понимающего отношения, внимания и поддержки человеку, которому грустно. «Однако в более серьезных случаях полиция привлекает и специалистов, и помощь носит долгосрочный характер», – добавил он.
По словам клинического психолога Анны-Кайсы Ойдермаа, в таких случаях близкие должны выслушать и успокоить нуждающегося в поддержке человека. «Оценивайте риски, слушайте, предлагайте информацию и чувство уверенности, обсуждайте профессиональные варианты и варианты самопомощи. Очень важно прямо говорить о суицидальных мыслях. Вам не нужно бояться, что, спрашивая и разъясняя, вы вложите эти мысли в чью-то голову или углубите их», – сказала Одермаа изданию Postimees.
«Однако важно выяснить, насколько велик риск в данный момент, и дать возможность быть услышанным, замеченным, воспринятым всерьез. Избегайте суждений и слов, которые слишком смягчают ситуацию, например, о том, что многим людям сейчас может быть труднее. Вместо этого задавайте открытые вопросы и дайте собеседнику высказаться. Обязательно выразите свое желание понять и поддержать».