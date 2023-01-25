Молодые музыканты – всем на конкурс!

«Музыка на протяжении многих лет была частью культуры и самоопределения Таллинна, здорово, что конкурс „Таллиннский талант“ поддерживает важную цель Таллинна-города музыки ЮНЕСКО – мотивировать и поддерживать молодые таланты, - сказал основатель конкурса, мэр Михаил Кылварт. – Приглашаю всех занимающихся музыкой школьников испытать свои силы, участвуя в конкурсе, получить ценный опыт выступления на сцене и оценку профессиональных музыкантов. Участие в конкурсе может сыграть решающую роль на пути становления юных музыкантов, потому что город выделит лучшим стипендии, которые можно использовать для участия в международных музыкальных конкурсах».

В 2023 году конкурс для солистов и ансамблей пройдет в двух категориях: вокальное и инструментальное исполнение, в обеих можно выбрать между классической, популярной, народной музыкой или импровизацией. Соревноваться можно в нескольких категориях. Особенность конкурса заключается в том, что участникам, выбравшим собственную композицию, нужно использовать во время выступления одну, предложенную организатором, запись с «голосом Таллинна» - специальным музыкальным фоном. Запись можно включить в вокальную или инструментальную композицию.

Конкурс пройдет в двух турах: сначала посредством видео, затем будет оцениваться живое исполнение. Участников второго тура отберет жюри, состоящее из известных музыкантов. Выступления пройдут 25 и 26 марта, а также 1 апреля, они будут открыты для зрителей.

Конкурс «Таллиннский талант» завершится праздничным концертом, который состоится 15 мая, в День Таллинна. Двадцать лучших конкурсантов будут награждены единоразовой стипендией размером 1000 евро, которая направлена на финансирование участия в музыкальных конкурсах, мастер-классах и курсах повышения квалификации как в Эстонии, так и за рубежом, либо на приобретение музыкального инструмента.

На конкурс приглашают зарегистрироваться учеников всех общеобразовательных школ и школ по интересам Таллинна от 7 до 19 лет (по состоянию на 13 февраля 2023). Регистрационную форму просят заполнить руководителя ученика или представителя учебного заведения. Срок подачи заявок – 13 февраля 2023 г.

Согласно условиям конкурса, в нем не могут участвовать лауреаты состоявшегося в прошлом году конкурса «Таллиннский талант 2022»