Солист «Непары» Шоуа о заносчивости бывшей партнерши по группе: «Жила в шикарных условиях. Ей ничего не запрещали, пока я делал все»

Шоуа уже не впервые упоминает, как ему трудно было сотрудничать с Талышинской. «Когда ты находишься внутри коллектива, где у каждого есть свое мнение, то управлять музыкальным процессом не представляется возможным. Тем более, когда мнение, высказываемое на сцене, не сильно мощное, а вот в жизни человек мнит о себе что-то сверхъестественное. Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», – откровенничал он в интервью радиостанции «Москва FM».

А во время беседы в подкасте «НеДудя» и вовсе заявил, что больше не хочет обсуждать бывшую коллегу. «Не хочу колыхать это болото снова. Всякий раз даю себе слово, что не буду говорить, но опять видимо должен. Я ломаюсь, потому-то не хочу делать пиар человеку, который его не заслуживает. В последний раз говорю», – утвердил Александр.

49-летний певец предпочитает не упоминать имени Виктории. «Один из них живет в шикарных условиях: просыпается когда хочет, ест, когда хочет, спит, когда хочет, пьет, гуляет, танцует, думает о чем хочет и никто ему ничего не запрещает», – сказал он.

По его словам, всю работу приходилось делать ему. «Второй делает все, чтобы первый ел, спал, гулял, танцевал и делал, что хочет. Постоянное нахождение в студии, репетиции, чеки, на которые вот этот второй, вторая никогда в жизни не появлялась», – добавляет герой.