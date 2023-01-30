ТРАВА У ДОМА ⟩ Вы не поверите, для чего в центре Таллинна срубили 100-летние липы: местные жители негодуют

Еще недавно в этом месте по адресу Луха, 33 была зеленая зона.

Несколько недель назад в группе Tallinna rohealade kaitseks в Facebook появилась публикация о том, что в таллиннском микрорайоне Уус Мааильм на месте бывшей зеленой зоны срубили несколько столетних лип, газон засыпали галькой, и теперь на этом месте паркуются автомобили.