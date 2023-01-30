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ТРАВА У ДОМА ⟩ Вы не поверите, для чего в центре Таллинна срубили 100-летние липы: местные жители негодуют

Limon.ee
Вы не поверите, для чего в центре Таллинна срубили 100-летние липы: местные жители негодуют
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Еще недавно в этом месте по адресу Луха, 33 была зеленая зона.
Еще недавно в этом месте по адресу Луха, 33 была зеленая зона. Фото: Eero Vabamägi

Несколько недель назад в группе Tallinna rohealade kaitseks в Facebook появилась публикация о том, что в таллиннском микрорайоне Уус Мааильм на месте бывшей зеленой зоны срубили несколько столетних лип, газон засыпали галькой, и теперь на этом месте паркуются автомобили.

Обсуждение группе началось еще раньше – 8 декабря прошлого года, когда в вышеупомянутой группе появилась публикация, в которой говорилось, что в микрорайоне Уус Мааильм на участке по адресу Луха, 33 проводится вырубка деревьев.

«Кристийна Куппер из Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выдала разрешение на вырубку деревьев старше 100 лет в микрорайоне Уус Мааильм с пометкой "санитарная вырубка", замещающая посадка не требуется после чего по правилам не требуется», – писала автор публикации более полутора месяцев назад.

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