Что происходит на могиле Владимира Высоцкого в его день рождения?
25 января могло бы исполниться 83 года легендарному барду Владимиру Высоцкому. Но, увы, он ушел из жизни 25 июля 1980 года в возрасте всего 42 лет.
По традиции в день рождения Владимира Семеновича его многочисленные поклонники собираются у могилы артиста на Ваганьковском кладбище. Не стал исключением и сегодняшний день. Первым, кого я увидела, когда зашла на Ваганьковское, был колдун Иван Кулебякин, который, вдумчиво глядя на небо, делал незамысловатые движения. «Разгоняю тучи», - пояснил он.
И впрямь, из облаков вдруг неожиданно проглянуло солнышко. «Моя работа», - довольно сообщил Кулебякин и продолжил свое колдовство.
Тем временем люди все подходили и подходили. У многих в руках были цветы, которые они клали не только к могиле Высоцкого, но и к соседней тоже - там упокоилась мама барда, Нина Максимовна.
Некоторые приехали из других городов. Приезжают специально раз в год именно на день рождения любимого певца и поэта. И для них было откровением, что на памятнике Высоцкого в прошлом году, аккурат к 40-й годовщине его смерти, поменяли... голову. Тогда даже разгорелся нешуточный скандал. Многие попросту не приняли такого новшества! Между тем скульптор Александр Рукавишников, автор памятника, пояснил, что, мол, памятник обрел именно тот вид, который изначально и задумывался. «Это не новый вариант. Это, как вам сказать, то, что запрещалось сделать 38 лет назад. Сейчас посвободнее жизнь у нас, мы живем в новой стране. Поэтому я сделал так, как хотел тогда, но мне не разрешали», - рассказал он.
Что касается могилы легендарного поэта, то там стоит огромный памятник из позолоченной бронзы. На кадрах видно, что музыкант изображен в полный рост в особенном обличье: будто вырывается из факела пламени, окутанный смирительной рубашкой. За плечами у фигуры — гитара, которая всегда сопровождала артиста при жизни.
Силуэт знаменитости установлен в центре квадратной подставки, выполненной из камня. На передней грани можно прочитать имя и годы жизни Высоцкого, они выгравированы золотыми буквами. Сам участок могилы выложен тротуарной плиткой и огражден гранитными столбами.
В день рождения Высоцкого, опять же по многолетней традиции, многие пришли не только с цветами, но и с гитарами. И прямо тут же устроили импровизированный концерт. Пели, конечно же, как нетрудно догадаться, песни Владимира Семеновича.