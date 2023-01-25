Что происходит на могиле Владимира Высоцкого в его день рождения?

По традиции в день рождения Владимира Семеновича его многочисленные поклонники собираются у могилы артиста на Ваганьковском кладбище. Не стал исключением и сегодняшний день. Первым, кого я увидела, когда зашла на Ваганьковское, был колдун Иван Кулебякин, который, вдумчиво глядя на небо, делал незамысловатые движения. «Разгоняю тучи», - пояснил он.

Тем временем люди все подходили и подходили. У многих в руках были цветы, которые они клали не только к могиле Высоцкого, но и к соседней тоже - там упокоилась мама барда, Нина Максимовна.

Некоторые приехали из других городов. Приезжают специально раз в год именно на день рождения любимого певца и поэта. И для них было откровением, что на памятнике Высоцкого в прошлом году, аккурат к 40-й годовщине его смерти, поменяли... голову. Тогда даже разгорелся нешуточный скандал. Многие попросту не приняли такого новшества! Между тем скульптор Александр Рукавишников, автор памятника, пояснил, что, мол, памятник обрел именно тот вид, который изначально и задумывался. «Это не новый вариант. Это, как вам сказать, то, что запрещалось сделать 38 лет назад. Сейчас посвободнее жизнь у нас, мы живем в новой стране. Поэтому я сделал так, как хотел тогда, но мне не разрешали», - рассказал он.