Мадонна является одним из режиссеров фильма и исполнительницей главных ролей
ПЕРЕБОР? ⟩ Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии
Американская певица Мадонна на своем YouTube-канале 25 января выпустила фильм, снятый совместно с изданием Vanity Fair. Певица предстала в образе Девы Марии и Иисуса Христа во время тайной вечери.
Также Мадонна снялась в образе демона, с рогами на голове.
Мадонна сама – режиссер этого фильма. Она создала его вместе с дуэтом итальянских фотографов Луиджи и Янго во время съемок фотосессии для февральского номера издания Vanity Fair Italia.
Певица любит эпатировать публику, но некоторые считают, что на этот раз она зашла слишком далеко. Но у Мадонны на этот счет свое мнение. В частности она выполнила переосмысление библейской истории про Тайную вечерю, сделав фотоподражание известного полотна Леонардо да Винчи.
«Во время последнего ужина Иисус был мужчиной и его окружали только ученики мужского пола. Я подумала, что было бы интересно перевернуть все с ног на голову, чтобы Иисус превратился в женскую энергию и был окружен ученицами. Мне нравится идея игры с противоречием, которое на самом деле не является таковым», – объяснила певица.