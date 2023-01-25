ПЕРЕБОР? ⟩ Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии

Американская певица Мадонна на своем YouTube-канале 25 января выпустила фильм, снятый совместно с изданием Vanity Fair. Певица предстала в образе Девы Марии и Иисуса Христа во время тайной вечери.

Также Мадонна снялась в образе демона, с рогами на голове.

Мадонна сама – режиссер этого фильма. Она создала его вместе с дуэтом итальянских фотографов Луиджи и Янго во время съемок фотосессии для февральского номера издания Vanity Fair Italia.

Певица любит эпатировать публику, но некоторые считают, что на этот раз она зашла слишком далеко. Но у Мадонны на этот счет свое мнение. В частности она выполнила переосмысление библейской истории про Тайную вечерю, сделав фотоподражание известного полотна Леонардо да Винчи.