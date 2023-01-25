ВОТ ЭТО РОМАНТИКА! ⟩ «Рекомендую всем попробовать»: основатель Bolt свозил жену в театр на очень необычном транспорте

Мартин Виллиг, сооснователь Bolt, во вторник вечером отправился в Таллиннский городской театр со своей женой Мари-Лийз Виллиг на экологически чистом транспорте. «Рекомендую всем попробовать велосипед с коляской в качестве альтернативы автомобилю», – говорит Виллиг.
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«В городской театр с моей женой», – говорит бизнесмен Мартин Виллиг, опубликовавший запись в своей истории в Instagram во вторник вечером. Вместе пара отправилась на постановку Таллиннского городского театра Emigrandid, пишет Elu24.