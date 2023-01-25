ВОТ ЭТО РОМАНТИКА! ⟩ «Рекомендую всем попробовать»: основатель Bolt свозил жену в театр на очень необычном транспорте

«В городской театр с моей женой», – говорит бизнесмен Мартин Виллиг, опубликовавший запись в своей истории в Instagram во вторник вечером. Вместе пара отправилась на постановку Таллиннского городского театра Emigrandid, пишет Elu24 .

На снимках видно, что муж управляет велосипедом, а его жена удобно устроилась в коляске впереди. Фотограф Elu24 также заснял их на камеру после представления, и Виллиг подтвердил, что управлять таким транспортным средством непросто. Стоит заметить, что он надел шлем на голову.