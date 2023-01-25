Как почти 50 лет?! Хайди Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера

Модель предстала в платье из прозрачной ткани. Видео было записано в качестве промо к премьере нового сезона шоу «Топ-модель по-немецки», членом жюри которого является Клум.

«Хочешь потанцевать со мной в новом сезоне?» – спросила она.

Образ Клум можно подробнее рассмотреть на снимке, который она публиковала в Instagram ранее.

1 июня 2023 года модели исполнится уже 50 лет!

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.