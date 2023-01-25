Пять знаков Зодиака, которым в 2023-м придется работать до изнеможения

Раки чувствуют, что текущее положение дел на работе и в саморазвитии их вполне устраивает. Возможно, дело в том, что эти представители водной стихии просто не хотят действовать и трудиться, чтобы что-то поменять. Несмотря на желание плыть по течению, рождённые под этим знаком зодиака люди всё равно переживают, как бы заработать, да и побольше. В феврале-марте в сознании Раков могут произойти изменения в вопросах, касающихся карьерного сегмента. Те, кто проявит заинтересованность, выйдут из тени и будут активничать, могут кардинально сменить направление деятельности. Вообще, в 2023-м Раки проживают роль наставников, потому очень важно читать профессиональную литературу и работать над ораторскими навыками. Ещё можно прокачать реакцию на неурядицы и мелкие проблемы и научиться принимать взвешенные решения.