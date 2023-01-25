На одной чаше весов будет личный комфорт, на другой - размеренная жизнь. Эти бедняги выберут первое, в итоге в ближайшие месяцы упашутся, иначе и не скажешь.
Пять знаков Зодиака, которым в 2023-м придется работать до изнеможения
Кто из представителей зодиакального круга в 2023-м будет работать больше других? Карты раскрыла звезда «Битвы экстрасенсов» - ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Близнецы
Близнецы в 2023-м вполне могут рассчитывать на позитивные изменения по всем фронтам: успехи ждут в карьере, личной жизни. Проблем не будет и с финансами. Звёзды сулят переезд в другой город, и этот опыт пойдёт на пользу представителям стихии Воздуха. Во второй половине года в работе наметится стабильность, обстановка в офисе будет спокойнее. Но и трудиться придётся в поте лица - пробовать, внедрять, анализировать, обучаться. Сейчас рождённым под знаком зодиака Близнецы людям нужно прокачивать такие качества, как усидчивость, умение идти на компромиссы, организованность.
Скорпион
Скорпионам ясновидящая рекомендовала начать проявлять активность в карьерных вопросах уже в конце зимы 2023-го. Самое время подумать, как развиваться на нынешнем месте работы либо же подобрать новую компанию. Эти представители стихии Воды сами будут притягивать нужных, полезных людей. Не стоит забывать про искренность в отношении с окружающими, ведь хитрых никто не любит. Что Скорпионам просто необходимо развивать в себе? Навыки коммуникации и выступления на публике. Те носители этого знака Зодиака, кто владеет семейным бизнесом, должны сейчас уделять особое внимание обратной связи от клиентов и расходам компании. Из важного: не следует забивать на эмоциональное и физическое состояние, ведь из-за быстрого взлёта вполне могут произойти переутомление и даже выгорание. Время на отдых - в одиночку или с близкими людьми - нужно находить в любых обстоятельствах.
Рак
Раки чувствуют, что текущее положение дел на работе и в саморазвитии их вполне устраивает. Возможно, дело в том, что эти представители водной стихии просто не хотят действовать и трудиться, чтобы что-то поменять. Несмотря на желание плыть по течению, рождённые под этим знаком зодиака люди всё равно переживают, как бы заработать, да и побольше. В феврале-марте в сознании Раков могут произойти изменения в вопросах, касающихся карьерного сегмента. Те, кто проявит заинтересованность, выйдут из тени и будут активничать, могут кардинально сменить направление деятельности. Вообще, в 2023-м Раки проживают роль наставников, потому очень важно читать профессиональную литературу и работать над ораторскими навыками. Ещё можно прокачать реакцию на неурядицы и мелкие проблемы и научиться принимать взвешенные решения.
Козерог
Козероги в этом году смогут в несколько раз увеличить доходы, но при одном условии: нужно пахать как конь и постоянно повышать квалификацию на тренингах, курсах, в вузах. Некоторым людям, рождённым под этим земным знаком зодиака, придётся освоить смежное направление. Козерогам следует научиться не просто слушать, а слышать партнёров, для этого нужно развивать навыки ведения переговоров. Особенно удачным 2023-й выдастся для тех из них, которые стоят во главе семейного бизнеса. Если заручиться поддержкой родных, а самому помнить про трудолюбие, все затраченные усилия окупятся и обязательно принесут результаты, поражающие своими масштабами. Тем Козерогам, которые заняты поиском новой работы, можно испытать себя в IT, архитектуре или сервисах доставки продуктов.
Телец
Тельцам нужно запастись терпением и упорством, ведь в 2023-м эти представители стихии Земли должны быть тружениками, для них это год перемен. Путь к успеху будет тернист, но не стоит бросать затеи при малейших препятствиях. Важно научиться делать выводы из провалов и дальше идти к покорению мира. Если в феврале-июне попотеть на работе, во второй половине года можно будет пожинать первые плоды. Постепенно вокруг Тельцов появятся партнёры с нужными связями, с которыми вполне выстроятся доверительные отношения. В карьере ждёт поворот: либо открытие собственной фирмы, либо повышение на работе. Тем носителям знака Зодиака, кто думает сделаться бизнесменом, ясновидящая посоветовала обратить взор на такие направления, как пошив одежды, производство посуды, ремонт домашней техники. В принципе, Тельцам уже можно прикупить кошелёк размером побольше — благосостояние их в 2023 году улучшится, пишет Лайф.