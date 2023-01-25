Чайка украла у мужчины конфеты и пожалела об этом

В Великобритании у Ричарда Эванса чайка украла его сладости, которые тот положил на крышу своего автомобиля, пока открывал двери. Но мужчина перехитрил пернатого вора, сообщает Wales Online.

Зная, что ему придется пожимать на работе многим руки, Ричард купил антисептик. Также среди его покупок был пакет конфет. Он никак не ожидал, что его ограбят средь бела дня.

«Я поставил свою большую бутылку зеленого антисептика для рук и пачку сладостей на крышу машины, чтобы открыть дверь авто. Потом это случилось. Чайка налетела и прямо на глазах схватила мою пачку конфет, улетев в другую сторону автостоянки», – рассказал Эванс.

Тогда он воскликнул «Да как ты смеешь!» и отправился на поиски чайки. Он нашел ее в уединенном уголке автостоянки, птица пыталась клювом разорвать пакет с конфетами.