«Как выглядит настоящая любовь»: жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу

«Меня часто спрашивают, как ты изменился за год. А я всегда отвечаю: »Не изменился. Он тот же. Тот же парень, которого я встретила, когда нам было семнадцать. А ведь на самом деле что-то изменилось – ты улыбаешься намного меньше в эти дни. Например, как на этом фото. Желаю побольше поводов для улыбок. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все это знаем, – обратилась к мужу первая леди Украины. – Упрямства тебе хватит. Главное, чтобы хватило здоровья. Так будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Так подари мне эту возможность».