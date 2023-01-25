Первая леди Украины Елена Зеленская 25 января, в день рождения мужа, президента Украины Владимира Зеленского разместила в Instagram их новое совместное фото, на котором они оба запечатлены с улыбками на лице.
«Как выглядит настоящая любовь»: жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
«Меня часто спрашивают, как ты изменился за год. А я всегда отвечаю: »Не изменился. Он тот же. Тот же парень, которого я встретила, когда нам было семнадцать. А ведь на самом деле что-то изменилось – ты улыбаешься намного меньше в эти дни. Например, как на этом фото. Желаю побольше поводов для улыбок. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все это знаем, – обратилась к мужу первая леди Украины. – Упрямства тебе хватит. Главное, чтобы хватило здоровья. Так будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Так подари мне эту возможность».
«Читаю слова поздравления и слезы на глазах», – отреагировали в Cети.
«Как трогательно», – написали подписчики.
«Как выглядит настоящая любовь», – прокомментировали снимок фолловеры.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.