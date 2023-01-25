Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запреты
Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запреты
25 января церковь почитает память мученицы Татьяны Римской и других пострадавших вместе с ней. Святая Татьяна приняла мученическую смерть в 226 году, во время гонений на христиан при императоре Александре Севере.
На Татьяну было принято привечать Солнце и призывать весну. 25 января хозяйки пекли круглые караваи, которые напоминали светило.
Пирог обязательно ели всей семьей. Считалось, что так достанется частичка тепла от Солнца.
Чтобы удачу привлечь, женщины мотали пряжу в клубки. Сделать каждый нужно было как можно крупнее и туже.
Что нельзя делать 25 января
- Нельзя 25 января отказывать в помощи. Может самому прийти большая беда.
- Нельзя плакать 25 января. Можно ждать несчастье.
- Нельзя 25 января рассказывать о своих успехах, можно удачу спугнуть и самого себя сглазить.
- Нельзя 25 января выбрасывать мусор, потому что вместе с ним дом покинет счастье.
Приметы на 25 января
- Если солнце рано покажется, то ждать потепление.
- Если снег в Татьянин день, то ждать дождливое и сырое лето.
- Если ветер с юга дует, то лето выдастся засушливым.