Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запреты

25 января церковь почитает память мученицы Татьяны Римской и других пострадавших вместе с ней. Святая Татьяна приняла мученическую смерть в 226 году, во время гонений на христиан при императоре Александре Севере.

На Татьяну было принято привечать Солнце и призывать весну. 25 января хозяйки пекли круглые караваи, которые напоминали светило.

Пирог обязательно ели всей семьей. Считалось, что так достанется частичка тепла от Солнца.

Чтобы удачу привлечь, женщины мотали пряжу в клубки. Сделать каждый нужно было как можно крупнее и туже.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя 25 января отказывать в помощи. Может самому прийти большая беда.

Нельзя плакать 25 января. Можно ждать несчастье.

Нельзя 25 января рассказывать о своих успехах, можно удачу спугнуть и самого себя сглазить.

Нельзя 25 января выбрасывать мусор, потому что вместе с ним дом покинет счастье.

Приметы на 25 января