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Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запреты

Limon.ee
Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запреты
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Гороскоп, снимок иллюстративный
Гороскоп, снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 25 января и как привлечь удачу в Татьянин день, пишет Главред.

25 января церковь почитает память мученицы Татьяны Римской и других пострадавших вместе с ней. Святая Татьяна приняла мученическую смерть в 226 году, во время гонений на христиан при императоре Александре Севере.

На Татьяну было принято привечать Солнце и призывать весну. 25 января хозяйки пекли круглые караваи, которые напоминали светило.

Пирог обязательно ели всей семьей. Считалось, что так достанется частичка тепла от Солнца.

Чтобы удачу привлечь, женщины мотали пряжу в клубки. Сделать каждый нужно было как можно крупнее и туже.

Что нельзя делать 25 января

  • Нельзя 25 января отказывать в помощи. Может самому прийти большая беда.
  • Нельзя плакать 25 января. Можно ждать несчастье.
  • Нельзя 25 января рассказывать о своих успехах, можно удачу спугнуть и самого себя сглазить.
  • Нельзя 25 января выбрасывать мусор, потому что вместе с ним дом покинет счастье.

Приметы на 25 января

  • Если солнце рано покажется, то ждать потепление.
  • Если снег в Татьянин день, то ждать дождливое и сырое лето.
  • Если ветер с юга дует, то лето выдастся засушливым.
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