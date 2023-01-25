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В США полицейские выловили черепаху, которая на своем панцире перевозила кокаин на 53 миллиона долларов

Limon.ee
В США полицейские выловили черепаху, которая на своем панцире перевозила кокаин на 53 миллиона долларов
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Черепаха. Иллюстративное фото.
Черепаха. Иллюстративное фото. Фото: Gleb Garanich

Береговая охрана США спасла жизнь морской черепахе, которая была найдена запутавшейся в веревках и буйках, набитыми наркотиками, пишет People.com

Воспользовался черепахой наркобарон из мексиканского картеля. Принцип следующий: дилеры скидывают товар в нейтральных водах с буйками и GPS-маячком, а черепаха дожидается покупателя. Но в этот раз черепаха запуталась в веревках и попала к береговой охране вместе с 816 килограммами кокаина.

Черепаха страдала от «значительных потертостей» шеи и ласт. Команда аккуратно и успешно перерезала веревку, обвивавшую черепаху, и освободила ее. Достигнув берега, команда вернула властям 1 800 фунтов кокаина.

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