В США полицейские выловили черепаху, которая на своем панцире перевозила кокаин на 53 миллиона долларов

Воспользовался черепахой наркобарон из мексиканского картеля. Принцип следующий: дилеры скидывают товар в нейтральных водах с буйками и GPS-маячком, а черепаха дожидается покупателя. Но в этот раз черепаха запуталась в веревках и попала к береговой охране вместе с 816 килограммами кокаина.