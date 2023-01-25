Женщина обвинила бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона в изнасиловании, сообщает Daily Mail со ссылкой на иск.
Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании
В иске на 5 миллионов долларов говорится, что инцидент произошел в начале 1990‑х годов в Олбани. Женщина утверждает, что боксер напал на нее в лимузине, его действия привели к «физической, психологической и эмоциональной травме».
— Я села в его лимузин. Тайсон немедленно начал трогать меня и попытался поцеловать меня. Я несколько раз говорила ему «нет» и просила остановиться, но он продолжал нападать на меня. Затем он снял мои штаны и жестоко изнасиловал меня, — отмечается в иске.
В марте 1992 году Тайсон был осужден на шесть лет за изнасилование участницы конкурса красоты Дезире Вашингтон в Индианаполисе. Он вышел из тюрьмы спустя три года.
Тайсону 56 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя признаны несостоявшимися. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.