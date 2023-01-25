Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании

— Я села в его лимузин. Тайсон немедленно начал трогать меня и попытался поцеловать меня. Я несколько раз говорила ему «нет» и просила остановиться, но он продолжал нападать на меня. Затем он снял мои штаны и жестоко изнасиловал меня, — отмечается в иске.