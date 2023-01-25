«Как вы планируете оплачивать эти гражданские иски? Суммы довольно значительные», – спросил судья 34-летнюю Кристель, которая подписала ряд договоров о займах и рассрочках, используя чужое имя.
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В ЭСТОНИИ КИПЯТ СТРАСТИ ⟩ Суд состоялся: женщина, присвоив чужую личность, набрала кучу кредитов и жила как в последний день
Суд состоялся: женщина, присвоив чужую личность, набрала кучу кредитов и жила как в последний день
«1988. Эстония. Север. Эстония. Тюри. Пенсионер по инвалидности. Да. Нет»,–Кристель Эслас была немногословна в зале суда Пайде.