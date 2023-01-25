В ЭСТОНИИ КИПЯТ СТРАСТИ ⟩ Суд состоялся: женщина, присвоив чужую личность, набрала кучу кредитов и жила как в последний день

Кристель не впервые предстала перед судом - ранее она была осуждена за растрату, мошенничество, вождение без прав и кражу. О Кристель, рецидивистке, уже писали в 2002 году, когда она получила условный тюремный срок как соучастница угрозы взрыва, когда ей было 13 лет.