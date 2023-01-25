Стало известно о недовольстве украинской участницы «Мисс Вселенной» Виктории Апанасенко после конкурса. Девушка заявила, что организаторы конкурса красоты не дали ей слова, пишет TopNews.
«Не дали даже 20 секунд»: участница от Украины пожаловалась на конкурс «Мисс Вселенная»
По словам конкурсантки, других девушек пригласили на сцену, чтобы вручить награды во время финала. Ее не было в числе этих девушек, с ней видео записали за день до финала, рассказала украинка.
Сама Виктория Апанасенко думала, что видео – тестовое, а его показали во время трансляции. Все для того, чтобы не дать ей микрофон, считает девушка.
Журналист отметил, что, возможно, организаторы «Мисс Вселенной» пошли на это, чтобы она не сказала ничего лишнего. Девушка согласилась, что хотела «что-нибудь сказать» на сцене. В том числе и о тяжелом положении Украины.
«Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего», – резюмировала девушка.
Напомним, конкурс «Мисс Вселенная» в этом году прошел в американском Новом Орлеане. Выиграла уроженка США Р’Бонни Габриэль. Украинка выбыла на этапе отбора 16 полуфиналисток.