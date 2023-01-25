Какой знак Зодиака самый ceкcуальный

12. Водолей

Представители этого знака - одиночки. Может пройти немало времени, пока Водолей полностью откроется своему партнеру. Тем не менее не все хотят видеть данную черту в своей второй половинке, и именно поэтому Водолеи занимают последнее место в данном рейтинге.

11. Козерог

Козероги занимают предпоследнее место вовсе не потому, что являются плохими любовниками. Дело в том, что

с представителями этого знака Зодиака довольно сложно, поскольку они очень придирчивы, когда дело касается выбора партнера.

Подобная черта характера может мешать Козерогу сблизиться с представителями другого знака зодиакального круга.

10. Телец

Отношения с Тельцом могут стать как самым лучшим, так и самым худшим решением в вашей жизни. Представители этого знака Зодиака отличаются верностью, но в то же время являются довольно упрямыми. Это может стать причиной недопонимания, а также скучной секcуальной жизни.

9. Дева

Когда дело касается секcа, представители этого знака становятся просто помешанными на мелочах. Однако это вовсе не мешает Девам оставаться нежными и заботливыми в постели.

8. Весы

Весов можно смело назвать самыми страстными и творческими среди всех остальных знаков Зодиака. Но у этого качества есть также и обратная сторона.

Весы являются страшными собственниками, когда дело касается отношений, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям.

7. Близнецы