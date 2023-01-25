Сексуальность – это не молодость и красота! Три вещи не играют никакой роли – возраст, внешность и характер. Сексуальность зависит не от них - она идет изнутри. И с этим нельзя не согласиться. А астрологи уверяют, что кое-что зависит и от звезд.
Какой знак Зодиака самый ceкcуальный
12. Водолей
Представители этого знака - одиночки. Может пройти немало времени, пока Водолей полностью откроется своему партнеру. Тем не менее не все хотят видеть данную черту в своей второй половинке, и именно поэтому Водолеи занимают последнее место в данном рейтинге.
11. Козерог
Козероги занимают предпоследнее место вовсе не потому, что являются плохими любовниками. Дело в том, что
с представителями этого знака Зодиака довольно сложно, поскольку они очень придирчивы, когда дело касается выбора партнера.
Подобная черта характера может мешать Козерогу сблизиться с представителями другого знака зодиакального круга.
10. Телец
Отношения с Тельцом могут стать как самым лучшим, так и самым худшим решением в вашей жизни. Представители этого знака Зодиака отличаются верностью, но в то же время являются довольно упрямыми. Это может стать причиной недопонимания, а также скучной секcуальной жизни.
9. Дева
Когда дело касается секcа, представители этого знака становятся просто помешанными на мелочах. Однако это вовсе не мешает Девам оставаться нежными и заботливыми в постели.
8. Весы
Весов можно смело назвать самыми страстными и творческими среди всех остальных знаков Зодиака. Но у этого качества есть также и обратная сторона.
Весы являются страшными собственниками, когда дело касается отношений, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям.
7. Близнецы
Близнецы тоже могут быть очень страстными, если у вас получится угадать, что же именно их заводит. Узнайте, что конкретно нравится вашему партнеру в постели, и вы проведете просто незабываемую ночь.
6. Стрелец
Представители этого знака Зодиака известны своим стремлением постоянно открывать что-то новое для себя, в том числе и в постели.
Если вы окажетесь в спальне со Стрельцом, будьте готовы попробовать что-то новое и, возможно, даже немного извращенное.
5. Рак
Раки являются горячими и эмоциональными любовниками. Отношения с ними, в том числе и секcуальные, будут похожи на поездку на американских горках.
4. Лев
Львы любят доминировать, что отражается и на их секcуальной жизни.
Представители этого знака очень властные, и эта черта буквально сводит их партнеров с ума. Но при этом нередко Львы страдают нарциссизмом,
что может помешать их возлюбленным получить удовольствие.
3. Овен
Представители этого знака Зодиака являются страстными и чувственными любовниками. Эти качества наряду с желанием свести своего партнера с ума, раскрывают доминантную сторону Овнов, из-за чего они и получают более низкую позицию в тройке самых секcуальных знаков зодиакального круга.
2. Рыбы
Старая добрая классика - именно так можно описать секcуальную жизнь представителей этого знака.
Рыбы отличаются высоким либидо, но в то же время являются очень романтичными любовниками и придерживаются традиционных взглядов.
С ними вы испытаете поистине райское наслаждение.
1. Скорпион
Представители этого знака Зодиака лучше всех остальных знают, как доставить удовольствие своему партнеру. На самом деле Скорпионы являются самыми страстными и чувственными среди всех остальных знаков в постели. Со Скорпионом вы испытаете незабываемые ощущения, и вам не захочется, чтобы это когда-нибудь заканчивалось.