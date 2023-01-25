Почему нельзя заливать кофе только что вскипяченной водой?

Кофе не рекомендуется заливать кипятком (100 градусов), так как тогда напиток может потерять свой истинный вкус и аромат.

Эксперты говорят, что

оптимальная температура воды для приготовления кофе - 90-95 градусов.

Конечно, у большинства из нас нет встроенных термометров в чайниках, но это просто означает, что после того, как вода закипит, нужно дать ей остыть в течение нескольких минут.

Что кипяток делает с разными сортами кофе, поясняет News.glavred.

Если вы ежедневно пьете растворимый кофе, стоит учитывать, что в нем есть искусственные компоненты. Слишком горячая вода может усилить вкус и запах, что зачастую не очень приятно. Например, кофе может стать очень горьким или иметь кислый вкус.

В свою очередь, молотый зерновой кофе нельзя заливать кипятком, потому что тогда его вкус и аромат не раскроются. Горячая вода якобы "сжигает" кофейные зерна, а вместо истинного удовольствия остается только горечь. Однако и слишком прохладная вода тоже не годится, потому что тогда кофе не заварится и вкус будет плоским и невыразительным.