Жанна Фриске умерла почти восемь лет назад. После продолжительной борьбы с онкологией артистка скончалась в возрасте 40 лет. Последние дни жизни звезды «Блестящих» были особенно тяжелыми, пишет eg.ru.
Не Шепелев и не родители: кому умирающая Фриске на самом деле хотела отдать сына
Деньги на лечение певицы собирала вся Россия. В какой-то момент показалось, что врачам удалось спасти Фриске, но вскоре после этого стало ясно: звезда не сможет выкарабкаться. Особенно трагично было то, что незадолго до смерти Жанна родила долгожданного ребенка.
Отцом сына Фриске Платона стал ведущий Дмитрий Шепелев. Именно он сейчас занимается воспитанием звездного наследника. Между тем папа Жанны Владимир Фриске поделился с журналистами неожиданной информацией. Оказывается, его дочь перед смертью ясно дала понять, что не хочет оставлять сына Шепелеву и собственным родителям. Жанна желала для ребенка другого опекуна.
«Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: «С кем бы ты хотела оставить ребенка?» Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти… Сказали: «Кивни головой». Назвали его (Дмитрия Шепелева. — Прим. ред.) Она - нет. Назвали свои имена - нет. Назвали Олю Орлову - она кивнула», — рассказал отец Жанны.
Поющая телеведущая приходится крестной мамой Платону, так что решение Фриске понять легко. Между тем после смерти звезды «Блестящих» ни Орлова, ни родители Жанны не получили возможность видеться с мальчиком. Дмитрий Шепелев полностью оградил сына от людей, которые, по его мнению, могут ухудшить жизнь наследника. При этом ведущий официально заявлял, что бабушка и дедушка сами не являются на встречи с Платоном. «Ну вы же знаете, что это ложь. Как это мы не приходим, если он его прячет», - уверял Владимир Фриске.
Отец покойной певицы рассказывал, что Шепелев якобы всячески обманывал его с женой, лишь бы не допустить их пересечений с внуком. Ведущий будто бы сам назначает встречи, а потом срывает их, либо в последний момент отменяет свидания.
«Мы звоним приставам условно в четверг вечером. Они говорят: «В субботу вы должны быть в Италии». А у нас ни визы, ничего нет… Ну как вы себе представляете: за два дня собраться, куда-то ехать… Договаривались пересечься в Белоруссии, в какой-то деревне. Еще во время ковида. Мы были на границе, спрашивали. Там сказали, мол, не пускали никого. А он писал, что встреча точно состоится там. Он просто издевается над нами», - жаловался ранее Владимир Фриске.