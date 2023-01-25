Не Шепелев и не родители: кому умирающая Фриске на самом деле хотела отдать сына

Деньги на лечение певицы собирала вся Россия. В какой-то момент показалось, что врачам удалось спасти Фриске, но вскоре после этого стало ясно: звезда не сможет выкарабкаться. Особенно трагично было то, что незадолго до смерти Жанна родила долгожданного ребенка.

Отцом сына Фриске Платона стал ведущий Дмитрий Шепелев. Именно он сейчас занимается воспитанием звездного наследника. Между тем папа Жанны Владимир Фриске поделился с журналистами неожиданной информацией. Оказывается, его дочь перед смертью ясно дала понять, что не хочет оставлять сына Шепелеву и собственным родителям. Жанна желала для ребенка другого опекуна.

«Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: «С кем бы ты хотела оставить ребенка?» Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти… Сказали: «Кивни головой». Назвали его (Дмитрия Шепелева. — Прим. ред.) Она - нет. Назвали свои имена - нет. Назвали Олю Орлову - она кивнула», — рассказал отец Жанны.