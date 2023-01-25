ФОТО И ВИДЕО ⟩ Зеленскому – 45: как изменился президент за этот год

Год назад свой 44-й день рождения Зеленский, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, провел на работе, а коллег и друзей попросил не тратить деньги ему на подарки, а перевести средства на благотворительность.

Спустя почти месяц после этого, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский записал свое первое обращение к украинцам на камеру телефона. В кадре он появился в костюме без галстука.

После этого президент больше не надевал костюм и рубашку, появляясь даже на официальных мероприятиях в милитари-одежде, а его обращения стали ежевечерними.

В начале апреля президент Украины побывал в освобожденных от российских оккупантов городах Буча и Ирпень Киевской области.

В середине апреля Зеленский встретил в Киеве на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который впервые с 24 февраля приехал в Украину.

Политики в сопровождении охраны вышли с Банковой, прошлись по Крещатику, здороваясь со встречными киевлянами, прогулялись по Майдану и посетили Колокол достоинства на аллее Героев Небесной сотни.

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном прошла уже под мирным украинским небом", – написал тогда Зеленский в Facebook.