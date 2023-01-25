Сегодня сбываются все мечты: Володина рассказала о дне счастья и изобилия
Сегодня сбываются все мечты: Володина рассказала о дне счастья и изобилия
Василиса Володина рассказала, что 25 января – день особенный. Сегодня могут сбыться самые заветные мечты, которые мы и визуализировать-то боялись. Удача будет сопутствовать во многом, главное – разглядеть знаки судьбы.
«День, когда нужный человек случайно оказывается с вами в одной переговорной. Когда предлагают бесплатное место на желанный курс или открывается вакансия мечты. Смотрите в оба.
Увидели - смело заявляйте о себе, своих навыках и достижениях. Сегодня можно даже чуток приукрасить, выдать себе аванс на будущее», - раскрыла карты астролог.
Она объяснила это секстилем Солнца и Юпитера, который вселяет уверенность и вдохновляет на самые смелые цели.