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Сегодня сбываются все мечты: Володина рассказала о дне счастья и изобилия

Limon.ee
Сегодня сбываются все мечты: Володина рассказала о дне счастья и изобилия
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Мы дождались максимально удачливого времени, пишет teleprogramma.pro.

Василиса Володина рассказала, что 25 января – день особенный. Сегодня могут сбыться самые заветные мечты, которые мы и визуализировать-то боялись. Удача будет сопутствовать во многом, главное – разглядеть знаки судьбы.

«День, когда нужный человек случайно оказывается с вами в одной переговорной. Когда предлагают бесплатное место на желанный курс или открывается вакансия мечты. Смотрите в оба.

Увидели - смело заявляйте о себе, своих навыках и достижениях. Сегодня можно даже чуток приукрасить, выдать себе аванс на будущее», - раскрыла карты астролог.

Она объяснила это секстилем Солнца и Юпитера, который вселяет уверенность и вдохновляет на самые смелые цели.

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